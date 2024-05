Super Duell: Warzone vs Fortnite vs PUBG

HQ

Spillmekanikk

Selv om Raven Software og Infinity Ward har vært i en merkelig posisjon når det gjelder spillkontrollene i Warzone siden lanseringen i november 2022, er det vanskelig å argumentere med noe annet enn at Warzone i dag er suveren når det gjelder ren mekanikk. Det føles superglidende og givende å mestre tempoet og bevegelsesmønsteret til soldaten din, slide-cancel-greia som ble satt tilbake etter et år med høylytte protester fra superfans, er ikke for overstyrt slik at den saboterer hver eneste skuddveksling (noe som var en del av problemet med Warzone 1.0, spør du meg), mens følelsen av våpnene, rekylen, ildhastigheten og hvordan det føles å løpe og skyte samtidig - er suveren. Warzone 3.0 er kanskje hysterisk raskt sammenlignet med PUBG og Fortnite (og det kommer selvfølgelig aldri til å være noe for alle), men følelsen av spillet akkurat nå, i dag, er helt suveren.

Det samme må selvfølgelig sies om Fortnite. Det spillet er selvfølgelig betydelig tregere enn Warzone, når det gjelder karakterenes bevegelsesmønster og løpehastighet. Men dette er i stor grad for at byggedelen skal passe inn i rimelighetens orden med tanke på hvor raskt det nå er mulig å trykke på de riktige knappene i riktig rekkefølge - og i sum har Epic funnet en veldig god balanse her. For den som bare spiller Zero Build og skyr bygging som pesten, kan Fortnite i dag føles litt for tregt, men samtidig er det litt det samme grunnpremisset som Halo alltid har tilbudt, og som utgjør selve kjernen i spillet. Relativt lavt tempo, men med høy skuddtakt, muliggjør skuddvekslinger der det faktisk er mulig å unnslippe halvveis hvis du som spiller føler deg utmanøvrert. Å gjøre det samme halvveis inn i en skuddveksling i Warzone 3.0 er ikke bare betydelig vanskeligere, det er nesten umulig fordi TTK (Time to Kill) er så mye kortere.

Verst i denne kategorien er utvilsomt Playerunknown's Battlegrounds, som dessverre fortsatt føles som en hjemmelaget amatørmodifikasjon når det gjelder hvordan du beveger deg, hvor raskt karakteren din reagerer på dine innspill og knappetrykk, og hvordan den reagerer på omgivelsene sine. Det er tregt, hakkete og rykkete, med en respons som er under pari sammenlignet med de to andre Battle Royale-gigantene. Spillfølelsen når du skyter er god i PUBG, men den er aldri like god som i Warzone når det gjelder rekyl og våpenfysikk.

1:a Call of Duty: Warzone

2:a Fortnite

3:a Playerunknown's Battlegrounds

Grafikk og lyd

Det finnes deler av Fortnite som, takket være Unreal Engine 5, ser helt utrolige ut. Mot vingården der rundt Fatal Fields, mens kveldssolen steker på og maler skyggene mørkerøde, er Fortnite helt nydelig. Den tegneserieaktige estetikken er også gjort til perfeksjon i disse dager, og det er absolutt slik at Epic Games' monolitt av flerspillerspill har et helt unikt utseende, noe som virkelig ikke kan sies om veldig mange store spill lenger. Det flyter også veldig godt, fungerer til og med på en iPhone og en Nintendo Switch (!), er dermed sjangerens mest velsmurte produkt når det gjelder spillmotor og ren kode, og huser dusinvis av innstillinger for den som vil flikke på grafikken, sette ned og forenkle for kanskje å forbedre skjermoppdateringen eller bare gjøre fiendene tydeligere visuelt for å forenkle selve ildkampene. Fortnite har også den beste lyden om vi bare ser på "directional sound"-biten der du lett kan høre hvilken retning kulene kommer fra og hvor fienden måtte være.

Warzone er det flotteste av disse tre spillene når det gjelder ren troskap og kvaliteten på Activisions nåværende ressursbibliotek. Det kommer imidlertid til en kostnad når det gjelder maskinvarekraft. En PS4 Pro gjengir knapt Warzone 3.0 på en "spillbar" måte, mens en middels kraftig PC raskt vil få problemer med de grafisk krevende kartene. Slik kartene ser ut, mengden av hus med fullt modellert interiør som fyller hvert kart, og detaljrikdommen her - verken PUBG eller Fortnite kan konkurrere. Ikke i nærheten engang. Det faktum at spillmotoren som Warzone er basert på i dag er 14 år gammel (den har selvfølgelig blitt oppgradert i etapper, men likevel), føles bisart. At 100 personer kan hoppe inn på samme flerspillerkart og nyte den grafiske kvaliteten som tilbys på for eksempel Rebirth Island, er svært imponerende etter dagens standard. Lyden er også veldig bra. Den var ikke god gjennom hele det første året etter lanseringen, og den retningsbestemte lyddelen har vært akustisk ødelagt i lang tid, men nå fungerer den endelig slik den først var ment. Smellene er tilfredsstillende høye, og fotspor fra motstandere kan nå sorteres, enten de befinner seg i etasjen over, under eller i naborommet. Det skal imidlertid sies at det mangler akustisk trykk og da først og fremst ekko, noe vi håper Raven Software legger til før året er omme. Det er selvfølgelig en verdi i disse smellene og ekkoet de produserer i PUBG, ettersom det er slik det høres ut i det fri når noen avfyrer et skarpt våpen.

Playerunknown's Battlegrounds ligger grafisk langt bak de to andre spillene i denne duellen. Langt, langt bak. På PC kan man riktignok gjøre noen smarte triks for å booste grafikken, men det spiller ingen rolle når den grunnleggende teknologien ser ut som om den hører hjemme i et spill fra 2005. Animasjonsmønstrene til figurene ser ut som om de er hentet fra et Playstation 2-spill, og teksturarbeidet er i beste fall svakt. Innendørsmiljøene ser forferdelige ut det meste av tiden, og effektene fra granater og andre ting er teite. Spesielt på PlayStation 5 er PUBG så stygt at det nesten føles parodisk til tider. Lyden er imidlertid desto bedre. Ikke perfekt og ikke bedre enn Warzone eller Fortnite, men PUBG høres mye bedre ut enn det ser ut. Det er det herlige høye smellet når du avfyrer våpenet ditt, og det er et ekko som bestemmes av hvilke overflater det spretter av og hvilket materiale (hardhet) disse overflatene er laget av, noe som er lett å like.

1:a Call of Duty: Warzone

2:a Fortnite

3:a Playerunknown's Battlegrounds

Kvantitet av innhold

Playerunknown's Battlegrounds tilbyr for øyeblikket ti (!) forskjellige Battle Royale-kart, noe som selvfølgelig betyr at spillet byr på en utrolig variasjon når det gjelder hvor du lander og hvordan kampene ser ut, avhengig av terrenget og estetikken. Den klassiske Erangel er tilbake (i en begrenset periode), Miramar byr på en særegen spillopplevelse takket være sandstormene, mens de som foretrekker tettere kamper i bygninger kan velge å hoppe på Haven, eller hvorfor ikke Rondo. Det PUBG Studios og koreanske Krafton gjør her, ved å la spillerne velge hvilket av de ti kartene de vil kjempe på, er selvfølgelig forbilledlig og noe både Epic Games og Raven Software virkelig burde etterligne. Når det er sagt, er kartene bedre i primært Warzone.

En del av problemet med mange PUBG-kart er etter min mening at de blir unødvendig store, og at mange av de mange kilometerne med land bare består av gress eller sand. Ingen bygninger, ingen variasjon, ingen dekning annet enn et og annet tre, og selvfølgelig handler dette like mye om å spare maskinvarekraft som om å tilby ordentlige, ekspansive "slagmarker", men jeg foretrekker Al Mazra og Vondel i Warzone fremfor Haven og Taego. De er bedre kart der det er brukt mer tid på realistisk arkitektur og fantastiske ressurser for å gi en følelse av virkelige miljøer.

I Fortnite har Epic aldri tilbudt mer enn ett kart om gangen, og selv om det utvides og endres for hvert kapittel, bør Epic virkelig lære av PUBG spesielt og la spillerne velge mellom 5-6 klassiske Fortnite -kart. Hvorfor ikke la det nåværende Myths & Mortals-kartet med Mount Olympus og de mørkegrønne sumpene i Hades sameksistere med den overlegne historien i forrige kapittel, der spesielt Brutal Bastion og Frenzy Fields ser ut til å bli savnet av alle spillere? Samtidig lurer jeg på det samme om Raven Software og Activisions merkelige spilleliste-drivel. Hvorfor ikke lage en fin liten meny der vi kan velge mellom Verdansk, Caldera, Al Mazra, Urzikstan i Battle Royale og Fortune's Keep, Ashika Island, Rebirth Island og Vondel, i Resurgence? Det burde være den enkleste saken i verden å løse og ville gi Warzone et annet liv, med tre ganger så mye tilgjengelig innhold (som også allerede finnes og er på de samme serverne som kartene som faktisk er spillbare).

I tillegg til kartene og det faktum at PUBG dominerer konkurransen fullstendig i akkurat dette henseende, er det selvfølgelig umulig å ikke krone Fortnite som den klare vinneren her. I tillegg til Battle Royale, Zero Build og Lego Fortnite, er det også Fortnite Festival, Rocket Racing og 3500 andre små spill der du kan gjøre alt fra quadracing til siktetrening.

1:a Fortnite

2:a Playerunknown's Battlegrounds

3:a</em> Call of Duty: Warzone

Servere og nettkode

Mengden problemer som Call of Duty: Warzone 2.0 led gjennom hele året etter at den først ble rullet ut, var nesten bisarr. Hver kveld gikk ett eller flere spill i vasken fordi serverne på en eller annen måte skrudde seg opp, og i sikkert fem måneder etter november 2022 hang Activisions milliardprosjekt på PS5-en min. men det tok litt over et år, så var nesten alt løst, og i dag fungerer Warzone veldig bra. Utrolig sjelden blir du som spiller kastet ut av serveren der du spiller, utrolig sjelden oppstår det problemer som gjør at kampene går til helvete eller at det begynner å hacke. Selve netkoden er ikke perfekt og noen ganger merkes det at kuler ikke alltid registreres, men i det store og hele fungerer det bra i dag. Fortnite likeså. Det har, med unntak av et par glitches her og der, fungert veldig bra de siste fem årene og ser ut til å ha den mest stabile og detaljerte nettkoden når det gjelder treffpunkter, av disse tre spillene. PUBG fungerer også bra, og når det gjelder tiden du må bruke på å vente på en ny kamp, er Fortnite rett og slett best. Det er bare 25-30 sekunders forskjell mellom de tre spillene ifølge våre tester, men det er ingen tvil om at det å finne en ny kamp og deretter hoppe ut av flyet (bussen, i dette tilfellet) er det smidigste og raskeste i Epic Games' spill. Dette kan ha noe å gjøre med at det føles som om Fortnite kanskje fyller lobbyene sine med flere roboter enn de andre spillene.

1:a Fortnite

2:a Call of Duty: Warzone

3:a Playerunknown's Battlegrounds

Oppdateringer og varebutikker

Epic Games er gode på å oppdatere Fortnite. Ingen andre utviklere i Battle Royale-sjangeren er like flinke til å holde spillet sitt levende som dem. Hver dag er det noe nytt (selv om noen ting noen ganger er gamle og dermed rene gjentakelser) i Item shop, og hver uke føles det som om noe nytt har blitt lagt til på selve kartet. Alt er også fint sortert med sjangerens beste presentasjon og menysystem. Warzone og PUBG henger etter på begge fronter, selv om Item shop-delen i Warzone har blitt litt bedre de siste månedene. Spesielt i Warzone er det mange skins som føles halvferdige, og i motsetning til i Fortnite er det ingen virkelig "rød tråd" når det gjelder design og væremåte, men alt mulig kastes inn litt som når man kaster dritt på en vegg for å se om noe fester seg. En knallgul plastand står side om side med Modern Warfare Team SAS-soldater i kamp med en innekatt og Snoop Dogg i en miks som i beste fall er merkelig. Det blir ikke mindre merkelig i PUBG heller. Spillet, som opprinnelig er basert på militærsimulatoren Arma III, er basert på militær realisme - de fleste spill er basert på surrealisme eller ren barneprogramarv. Epic vinner denne kategorien, uten tvil.

1:a Fortnite

2:a Call of Duty: Warzone

3:a Playerunknown's Battlegrounds

(1) Førsteplass: Fortnite

Man kan si hva man vil om Fortnite s fokus på å appellere til et yngre publikum, hovedsakelig gjennom det noe "barnslige" designet, men vi er ikke i tvil om at Epic Games-giganten tilbyr den beste og mest polerte Battle Royale-opplevelsen på markedet i dag, enten du vil bygge knyttnevestore hus når noen skyter på deg - eller ikke.

(2) Andreplass: Call of Duty: Warzone

Warzone 2.0 fikk en tøff start da de hardbarkede fansen hatet den nye retningen med fokus på PUBG-preget lagerstyring, skuddsikre vester i forskjellige størrelser og det langsommere, mer kjøttfulle tempoet, men etter 18 måneder med oppdateringer og endringer har Activisions gigant virkelig formet seg til et spill som er like lett å like som det er å bli avhengig av. Ravens evig irriterende fokus på å tvinge spillerne til å kjøre sine begrensede "spillelister" trekker imidlertid det hele noe ned.

(3) Tredjeplass: Playerunknown's Battlegrounds

Spillet som startet hele Battle Royale-trenden og som fortsatt gjør noen ting veldig bra, lider av en overbelastet spillmotor og et audiovisuelt inntrykk som lukter Playstation 2. Sommerens overgang til Unreal Engine 5 vil utgjøre en stor forskjell her, og til tross for åpenbare svakheter ser fremtiden til PUBG lys ut. i denne duellen kommer det imidlertid sist med ganske fet margin.

Hvilket av disse tre spillene foretrekker du?