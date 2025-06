Super ettermiddag med tennis i dag: Alcaraz-Musetti og Djokovic-Sinner på Roland Garros

HQ

Tennisfans vil få en fest i dag, med semifinaler i herresingle på Roland Garros, inkludert et generasjonsoppgjør mellom Novak Djokovic, en av de største i sin generasjon, og Jannik Sinner, verdens nummer 1 i ett år, og femten år yngre enn "Nole".

Superettermiddagen starter kl. 13:30 BST, 14:30 CEST, på Philippe Chatrier-banen, med en kamp mellom Lorenzo Musetti og Carlos Alcaraz. Spanjolen, som er regjerende mester, har allerede møtt (og vunnet) Musetti to ganger på grus i år. Italieneren, født i 2002, har bare vunnet over Alcaraz én gang, og det skjedde i 2022. Det ville være en overraskelse om Musetti slår Alcaraz denne gangen (Alcaraz er usedvanlig formsterk i det siste, og slo Tommy Paul 6-0, 6-1, 6-4 for to dager siden).

Deretter, klokken 18:00 BST, 19:00 CEST (ikke tidligere enn det, i hvert fall), møtes Sinner vs. Djokovic i det som kan bli en finale i seg selv. Sinner er kanskje, sammen med Alcaraz, etterfølgeren til "de tre store", men det ville være feil å utelukke 38 år gamle Djokovic ennå, som etter en rekke førsterundeuttak i begynnelsen av grussesongen har forbedret seg betraktelig på Roland Garros.

"Jeg tror mange regner ham ut allerede, men i år har han vunnet over Carlos i Australian Open, og han har slått meg i French Open. Glem alderen. For enhver spiller er det ganske gode resultater", sa Zverev, som led seg selv kraften (og intelligensen) til en tennislegende på jakt etter en rekordstor 25. Grand Slam-tittel.