Super Fantasy Kingdom Forbereder fargerik bybyggingsroguelite for sommeren 2025

Triple-i Initiative-messen har etterlatt oss med noen gode nyheter for fans av Super Fantasy Kingdom. Det vanedannende roguelite-bybyggings- og forsvarsspillet i en pikselert middelalderverden er i sluttspurten av utviklingen, og annonserte et lanseringsvindu for 3. kvartal 2025 på den store indie-messen.

Det er mellom juni og september, så vi kan forvente litt forfriskende fantasy-management i år.

Du kan sjekke ut den nye Super Fantasy Kingdom -traileren nedenfor.