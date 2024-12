Super League omdøper seg til Unify League: Hvordan fungerer den nye europeiske fotballturneringen?

HQ

Glem Superligaen. I hvert fall ikke kall det ikke det navnet lenger: Det kontroversielle prosjektet som ble lansert av Florentino Pérez, president i Real Madrid, og som skal konkurrere med UEFA Champions League, har fått en kraftig ansiktsløftning, og heter nå Unify League.

A22, som står bak det som tidligere var kjent som European Super League, eller ESL, har i dag offentliggjort dette i en pressemelding, samtidig som de lanserer forslaget som skal sendes inn til UEFA og FIFA for å få offisiell anerkjennelse.

Etter å ha møtt motstand fra både UEFA, klubber og fans - med Real Madrid og FC Barcelona som de to siste støttespillerne - har Unify League blitt revidert for å ta hensyn til tilbakemeldinger fra flere organisasjoner, inkludert klubber, ligaer og andre parter, blant annet når det gjelder kvalifiseringssystemet, som skal baseres på årlige prestasjoner i de hjemlige ligaene, på samme måte som UEFA-konkurransene ( Champions League og Europa League for menn, og den splitter nye UEFA Europa Cup for kvinner, som ble kunngjort i går).

Hvordan fungerer Unify League

Forslaget innebærer 96 herreklubber, fordelt på fire ligaer: Star, Gold, Blue og Union - som også er delt inn i undergrupper - som spiller hjemme- og bortekamper, noe som garanterer minst 14 kamper i løpet av den ordinære sesongen for hver klubb, etterfulgt av et utslagsspill med åtte klubber for å avgjøre hvem som blir ligamester. Damekonkurransen vil være lik, men med 32 lag.

Disse kampene vil bli spilt midt i uken, og ifølge A22 "passer konkurransen sømløst inn i den eksisterende kampkalenderen uten å øke antall kampdager".

Den viktigste måten Unify League tar sikte på å fange publikums interesse på, er ved å kunngjøre at det vil være helt gratis å se på: Unify vil være navnet på en strømmeapp som vil være vert for alle direktesendte kamper, med et gratis abonnement (med annonser) "samt rimelige premiumabonnementer".

Bernd Reichart, administrerende direktør i A22, insisterer på at de har loven på sin side, etter en kjennelse fra EU-domstolen i desember 2023, som sa at "enhver konkurranse der kvalifiseringen er inkluderende og meritokratisk, og som er i samsvar med den generelle kampkalenderen, kan etableres offisielt", noe som beviser at UEFA ikke har monopol i europeisk fotball.

Nå er det opp til interessentene, klubbene, samt UEFA og FIFA, å godkjenne denne konkurransen, "for å skape reell innovasjon som prioriterer supporteropplevelse og overkommelige priser, spillervelferd og konkurransedyktige kamper". Selv om det er vanskelig å se for seg hvordan en ny fotballturnering i langformat mellom topplagene i Europa kan opprettholdes samtidig med UEFAs egne konkurranser, nasjonale ligaer og cuper, og samtidig ta hensyn til spillernes velferd.