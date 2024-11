Super/Man: The Christopher Reeve Story har premiere på Max 7. desember

HQ

Dokumentaren Super/Man: The Christopher Reeve Story har blitt nesten enstemmig hyllet og mottatt mange priser. Siden noen få dager kan den strømmes hjemme, men kun mot betaling. Så når kommer den til ditt Max-abonnement?

Dette er nå offisielt bekreftet, og tilsynelatende vil Super/Man: The Christopher Reeve Story slippes via Max den 7. desember. Dokumentaren forteller historien om mannen mange fortsatt anser som den virkelige Supermann, nemlig Christopher Reeve. Han var den første som portretterte Supermann i en film på det store lerretet, og debuterte i Superman: The Movie fra 1978, som fikk hele tre oppfølgere.

Dessverre er ikke historien om Reeve helt lykkelig. En rideulykke i 1995 gjorde ham lam, og han døde ni år senere. Men i løpet av tiden i rullestol engasjerte han seg sterkt for å forbedre forholdene for funksjonshemmede, og han trente hardt hver dag for å være klar hvis det noen gang skulle finnes en kur for tilstanden hans.

Du kan se en trailer for Super/Man: The Christopher Reeve Story nedenfor. Vil du benytte anledningen til å se den neste måned?