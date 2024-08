Super/Man: The Christopher Reeve Story vises i første offisielle trailer

Henry Cavill var utvilsomt en fantastisk Supermann, og vi vet at mange gjerne skulle ha sett ham fortsette i rollen. Men den mest klassiske er selvfølgelig Christopher Reeve, som var den første som portretterte Supermann i en storfilm (tidligere inkarnasjoner var hovedsakelig laget for TV eller billigere produksjoner) på det store lerretet, med sin debut i Superman: The Movie fra 1978, som senere fikk tre oppfølgere.

Historien om Reeves er imidlertid ikke helt lykkelig. En rideulykke i 1995 gjorde ham lam, og han døde ni år senere. I løpet av tiden i rullestol ble han imidlertid dypt engasjert i å forbedre forholdene for funksjonshemmede, og han trente hardt hver dag for å være klar hvis det noen gang skulle finnes en kur for tilstanden hans.

Neste måned kommer en dokumentarfilm om Reeves' liv på kino i USA, og siden den er finansiert og laget av Warner, kan vi forvente at den snart dukker opp på HBO Max. Nå har vi en trailer for Super/Man: The Christopher Reeve Story, og du kan se den nedenfor.