Super Mario 3D All-Stars er et av årets bestselgende spill

Super Mario 3D All-Stars solgte allerede enormt bra før det ble sluppet i form av forhåndsbestillinger, og det fortsetter å selge som hakka møkk etter lansering også. Samlingen - som inneholder Super Mario 64, Sunshine og Galaxy - er offisielt bekreftet som årets tredje beste lansering etter The Last of Us: Part II og Animal Crossing: New Horizons i Storbritannia.

Om du selv ikke har bestemt deg enda for om du vil ha det, bør du gjøre det snart. Nintendo slutter å trykke opp nye eksemplarer av spillet, og fjerner det fra Nintendo eShop den 31. mars. Anmeldelsen vår finner du her.