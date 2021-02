Du ser på Annonser

Nå gjenstår bare Xenoblade Chronicles X og Nintendo Land, så kan vi si farvel til Wii U for godt!

En av Wii Uens beste spill er tilbake i form av Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Her gir de ut originalspillet med få, om noen endringer, sammen med det man kan kalle en nesten-selvstendig utvidelse i form av Bowser's Fury. Spillene er ikke sammenhengende, man velger hvilket spill man vil spille med en gang man skrur det på. Denne anmeldelsen vil derfor fokusere på Bowser's Fury, da det ikke var mulig å teste ut 3D Worlds nye online-flerspiller før lansering. Alt annet er likt. (Morsomme glitches som å trykke ZL raskt på is for å bevege seg i lysets hastighet er fortsatt her, søk det opp om du vil teste noe gøy.) Du kan lese vår anmeldelse av Super Mario 3D World til Wii U her.

Bowser, alltid synlig.

I motsetning til nittini prosent av alle Mario-spill handler ikke Bowser's Fury om å redde prinsessen. Her skal du redde Bowser! Bowser Jr. tilkaller Mario ved hjelp av malingskrefter tidligere vist i Super Mario Sunshine til Lake Lapcat, en kattebefengt øygruppe. I midten av kartet ligger Bowser, klart besatt av onde krefter. Han har vokst til en gigantisk størrelse og er synlig hvor enn du går i spillet. Målet er å samle nok Cat Shines, dette spillets stjerner, til å aktivere Giga Bells for å bekjempe Bowser en gang for alle.

Det regner Bowser!

I motsetning til andre 3D Mario-spill er Bowsers Fury satt i en helt åpen verden. Alle øyene har startpunkt som gir deg oppdragstittelen for den øya, hvor man så er fri til å løse oppdraget på den måten man vil. En strak motsetning til 3D World sine hyperlineære hinderløyper. Etter man har plukket med seg en Cat Shine kan man gå videre til neste øys startpunkt. Hvis man senere returnerer til et startpunkt vil man bli gitt et nytt oppdrag, og banen vil være litt remixet med nye fiender og litt annerledes struktur, helt sømløst. Om Nintendo tenker å prøve seg på et Mario-spill med en større, åpen verden i fremtiden er dette definitivt måten å gjøre det på.

Håper virkelig du elsker katter.

Dette spillets "gimmick" er denne nye, gigantiske versjonen av Bowser. Gjennom hele spillet ligger han der, i midten av verdenen, klar til å poppe ut av skallet sitt og angripe når som helst. I litt uregelmessige intervaller hopper han ut av skallet til den øya du befinner deg på og fyrer løs. I oppbygningen til hvert angrep endres atmosfæren helt. Det begynner å regne, havet blir urolig, og når angrepet begynner blir verdenen transformert, alt blir mørkere og gråere. En rocka sang begynner å spille, banedesignet blir endret, og nye plattformer faller ned fra himmelen så du får tilgang på hemmeligheter, blant annet Cat Shines, som ikke tidligere var tilgjengelige. Bowser hopper frem og tilbake for å enklere nå deg, på grunn av størrelsen er det ikke vanskelig for han å treffe deg med sine store flammekuler. Det som var en vanlig Mario-opplevelse er nå et raskt og uforutsigbart kappløp om å finne en Cat Shine så fort som mulig for å roe ned Bowser igjen.

I starten er det hele litt harmløst. Bowser angriper ikke raskt nok til at du trenger å tilpasse deg altfor drastisk. Heldigvis øker intensiteten av hvert angrep fort nok til at hvert Bowser-angrep ikke bare blir ignorert. Man tenker kanskje i starten at prosessen blir repeterende og kjedelig, men variasjonen av banedesignet er god nok til å holde spenningen oppe i det som er en relativt kortfattet Mario-opplevelse.

Plessie er tilbake og lar deg bevege deg raskt gjennom verdenen.

Godzilla vs. Kong er bare barnemat

Etter man samler visse mengder Cat Shines låser man opp Giga Bells på visse deler av kartet. Under et Bowser-angrep våkner disse og skinner som et fyrtårn i midten av hvert område. Plukker du den opp vokser Mario til Bowsers størrelse iført en kattedrakt med brennende aura og piggete hår. Det er et åpenbart referansepunkt her. I det som er og blir en av de mer minneverdige Bowser-kampene, slåss dere med negler og klør til en av dere faller om. Kamparenaen er hele Lake Lapcat, man kan fortsatt se alle detaljene i verden selv om den nå virker mikroskopisk.

Dessverre kan skalaen på verdenen påvirke opplevelsen her og der. Om man er på en litt mer komplisert øy og Bowser starter angrepet vil spillet sakke farten betydelig. Noen ganger går det så tregt at det er vanskelig å reagere på alt som skjer rundt. Ikke et problem som skjer altfor ofte, men verdt å nevne. Spillet har en bildefrekvens på 60 bilder per sekund, men i håndholdt sakkes tempoet til 30. Igjen, ikke noe gigantisk problem, men litt skuffende når både 3D World og Odyssey kjører i 60 på samme konsoll.

Du ser kjent ut, Mario. Har det på tunga.

Det er ikke bare sol og sommerfri

Det eneste jeg vil kalle direkte dårlig i Bowser's Fury er flerspilleropplevelsen. Her er det ingen online, men en venn i samme rom som når som helst kan bli med på eventyret som Bowser Jr. Som han kan man fly rundt uavhengig av Mario og kameraet for å banke fiender og samle mynter og powerups. Man kan heller ikke ta skade eller miste liv. Det første problemet her er kontrollene. Bowser Jr. flyr rundt i klovnebilen sin og føles veldig uhåndterlig og lite responsiv.

Problem to: BEGGE SPILLERE HAR FULL KONTROLL OVER KAMERAET. Om man spiller med en som ikke har stor erfaring med spill ser jeg hvorfor det er slik. En kan ta seg av kameraet mens den andre spilleren kan fokusere på å styre Mario, som er fint, men med en gang to erfarne spillere prøver seg vil mye kamerarelatert muskelminne ødelegge for begge. En kan prøve å samle mynter mens den andre spilleren vil hoppe over en fiende, men trenger å sikte seg inn med kameraet før man hopper. Da mister spilleren ute etter myntene siktet og bommer, og hoppende spiller bommer på bakken. Kræsj. Et rart valg av utviklerne, noe jeg håper kan endres til å være et valg i en fremtidig oppdatering. Det ødelegger ikke resten av opplevelsen, og heldigvis følger det med 3D World, en mye bedre flerspilleropplevelse.

Heldigvis er det en god kamerafunksjon.

Det eneste gjenværende problemet da har ingenting med selve spillet å gjøre, men heller spillets lansering. Det eneste dette spillet har til felles med 3D World er grafikken, kattemani og motoren. Alt annet føles nytt og spennende. Eller, det føles ut som en slags blanding av åpenheten til Sunshine og Odyssey, de enkle, upresise oppdragene man får per bane i 64, og banedesign-stilen til Galaxy 1 og 2. I en ideell verden hadde dette blitt sluppet som en utvidelse til Odyssey, et spill med mer presis og leken kontroll enn 3D World, bedre tilpasset denne typen banedesign. Du aner ikke hvor mange ganger jeg bommet på et hopp fordi jeg forsøkte å hive hatten, rett og slett fordi spillets struktur og verden minnet meg så mye om Odyssey. Det gjenværende problemet er da som følger: Hvorfor ble dette lansert sammen med 3D World?

Jeg har synset meg frem til to løsninger, som jeg tror er sammenkoblet. A: Bowser's Fury startet livet som en intern alpha-versjon av Mario Odyssey, før de kom på hattemekanismen. Hele verdenen er en lekeplass hvor man kan teste forskjellige måter å bevege seg rundt på. Den store åpne verdenen er en kapasitetstest for de store åpne banene sett i Odyssey. Bowser-biten ble lagt til for å gi hele opplevelsen litt kjøtt på beina. B: Siden det er så lite ekstra (se: ingenting) i 3D World satset de på å ha noe ekstra for å selge til folk som allerede har det på Wii U. Åpenbart. Igjen, ingen bevis, men det gir meg en viss sjelefred.

Uansett, Super Mario 3D World + Bowser's Fury er en fantastisk pakke med to spill for de som aldri spilte 3D World på Wii U. For de som har spilt det, er det litt verre. Bowser's Fury er kjempeflott, men på ingen måte verdt den skyhøye prisen. Vent heller noen år i tilfelle det får en individuell lansering. Heldigvis var det såpass få som kjøpte en Wii U at dette ikke vil være et problem for de aller fleste. For de kan jeg helt klart anbefale denne dobbelpakken, da du får to flotte og unike spill til verdien av ett.