Super Mario 3D World + Bowsers Fury lagt til i Nintendo Music-appen

HQ

Som du vet er det Mar10-dagen i dag, 10. mars, og Nintendo feirer dagen på flere forskjellige måter. Tidligere i dag viste vi deg den nye traileren til Super Mario Galaxy Movie, men det kommer selvsagt mer, og nå har lydsporet fra Super Mario 3D World + Bowser's Fury fra 2021 blitt lagt til i Nintendo Music-appen.

Totalt er det 106 sanger med nesten tre timer med musikk å glede seg over, komplett med spillelister dedikert til sjefskamper, baner og Bowser's Fury-delen. Hvis du har Switch Online, er Nintendo Music inkludert i abonnementet ditt, så det er bare å laste ned appen og begynne å lytte med en gang.