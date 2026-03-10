Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario 3D World + Bowsers Fury lagt til i Nintendo Music-appen

Hvorfor ikke feire Mar10-dagen ved å lytte til lydsporet fra et av rørleggerens beste eventyr gjennom tidene?

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Som du vet er det Mar10-dagen i dag, 10. mars, og Nintendo feirer dagen på flere forskjellige måter. Tidligere i dag viste vi deg den nye traileren til Super Mario Galaxy Movie, men det kommer selvsagt mer, og nå har lydsporet fra Super Mario 3D World + Bowser's Fury fra 2021 blitt lagt til i Nintendo Music-appen.

Totalt er det 106 sanger med nesten tre timer med musikk å glede seg over, komplett med spillelister dedikert til sjefskamper, baner og Bowser's Fury-delen. Hvis du har Switch Online, er Nintendo Music inkludert i abonnementet ditt, så det er bare å laste ned appen og begynne å lytte med en gang.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Relaterte tekster

0
GRTV spiller Bowser's Fury

GRTV spiller Bowser's Fury
NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Super Mario 3D World slippes til Nintendo Switch om bare noen dager i ny og bedre utgave. I tillegg til bedre bildeoppløsning og online multiplayer får vi også her helt...



Loading next content