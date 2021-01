Super Mario 3D World + Bowser's Fury skremmer i ny trailer

Du ser på Annonser

Det var ikke akkurat mye av Bowser's Fury-delen Nintendo ville vise frem da de annonserte Super Mario 3D World + Bowser's Fury i fjor, så de fleste ante nok hva dagens trailer ville fokusere på da det japanske selskapet varslet oss om den i natt. Vi tok ikke feil.

For selv om traileren starter lystig ved å vise oss hvor pene Super Mario 3D World sine baner vil se ut på Switch skifter den mot slutten over til de nye områdene, og man skulle da nesten tro det var et Souls-spill med mørke og en fryktinngytende Bowser. En ganske kul kontrast, spør du meg. Hva synes du?