Super Mario 3D World + Bowser's Fury topper salgslistene

Animal Crossing: New Horizon har til slutt måttet gi fra seg tronen på de britiske salgslistene. Spillet som tar dets plass er ingen ringere enn Super Mario 3D World + Bowser's Fury, en av de siste titlene fra Wii Uens bibliotek som føres over til Switch. Spillets lansering har vært spektakulær da det har vært det tredje sterkeste lanseringen av et Mario-spill på Switch, kun bak Super Mario 3D All-Stars og Super Mario Odyssey.

Ifølge Gamesindustry.biz så spillet også en økning på 180% i salg sammenlignet med lanseringen på Wii U. Da det ble lansert tilbake i 2013 klarte det ikke engang å nå topp ti, og kartla seg nede på en 14. plass. Dette skyldes nok at Wii U hadde en langt mindre spillerbase enn konkurrentene.

En annen debutant på lista fra forrige uke er Little Nightmares 2. Dette skrekkinngytende plattformeventyret debuterte på en respektabel syvendeplass. PS4-utgaven solgte mest med 43% av det totale salget. Switch-utgaven utgjorde 37%, Xbox 18%, og PC var helt nede i 2%.

