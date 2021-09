Super Mario 64 får fristende Lego-sett i oktober

HQ

The Lego Group og Nintendo har allerede samarbeidet godt en stund med det interaktive Lego-settet til Mario og Luigi, men nå satser de virkelig på nostalgi.

De to selskapene har nemlig annonsert et set som enkelt nok heter Lego Super Mario 64. Som du sikkert forstår av navnet er dette basert på Super Mario 64, men de færreste ville nok klart å gjette på omfanget av det. Her får vi nemlig en stor ?-blokk som kan åpnes for å avsløre klosseutgaver av både "Peach's Castle", "Bob-omb Battlefield", "Cool, Cool Mountain" og "Lethal Lava Trouble". I tillegg får vi selvsagt også med figurer av Mario, Princess Peach, King Bob-omb, en Chain Chomp, Big Bully, Mr. I, Lakitu, en pingvin og en baby-pingvin. Sistnevnte kommer selvsagt de fleste til å feste til Mario, ta vår røde rørleggervenn bort til kanten av Cool, Cool Mountain og slippe den vesle tassen ned på gulvet eller hva det måtte være slik at nostalgien er komplett.

Ikke trenger vi å vente lenge på denne muligheten heller, for Lego Super Mario 64 blir tilgjengelig i Lego sin nettbutikk fra den 1. oktober til en veiledende pris på 1899 kroner.

