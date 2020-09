Super Mario 64, Sunshine og Galaxy kommer til Switch om to uker

Du ser på Annonser

Ryktene om at flere av de klassiske Super Mario-spillene ville feire seriens 35-årsjubileum ved å komme til Nintendo Switch har gått i lang tid, og de viser seg heldigvis å stemme.

Helt ut av intet har Nintendo gitt oss en ny Direct-sending hvor de blant annet avslørte at Super Mario 64, Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy vil pusses opp og komme til Nintendo Switch i en pakke kalt Super Mario 3D All-Stars den 18. september. Alle spillene vil by på høyere bildeoppløsning, et bildeformat passende til dagens TV-er og hybridkonsollen, ha "optimalisert gameplay" for dagens spillere og en egen musikkspiller fylt med seriens fantastiske sanger.

Dette bør du merke deg med en gang, for interessant sier det japanske selskapet at denne samlingen bare blir tilgjengelig frem til rundt den 31. mars. Ikke at jeg trenger betenkningstid, for se bare på traileren under!