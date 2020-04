Super Mario 64-glitch har ødelagt grafikken i alle år

Nintendo 64 bringer tilbake mange gode minner hos mange av oss, og flere deler av Super Mario 64 ligger nok høyt oppe på listen hos majoriteten. Derfor er det interessant å høre at man først nå, 24 år senere, har funnet en feil som faktisk gjorde spillet en promille verre.

For jeg er ikke alene om å huske alle de gangene stakkars Mario brente seg på lava eller lignende og fløy til himmels med baken i full fyr. Etter hvert tenkte jeg ikke over hvor merkelig røykeffektene var en gang, men det betyr ikke at disse faktisk var som de skulle. Gjengen i Romhacking har nemlig funnet ut at røykeffektene i Super Mario 64 har sett rare ut som følge av en meget simpel glitch, og har nå sluppet en oppdatering til sin utgave av spillet som viser hvordan utviklerne egentlig tenkte røyken skulle se ut. Forskjellen er ikke rent liten heller. Bildet til venstre er slik det vanlige spillet ser ut mens det til høyre er hvordan den fiksede utgaven ser ut.

Har du noen gang tenkt over dette, og tror du Nintendo fikser det i Switch-remasteren?