Super Mario Bros. 2 er nå lagt til i Nintendo Music

HQ

Det er faktisk bare to uker siden vi kunne rapportere at Ninteno utvidet sin Nintendo Music-app med lydsporet fra Super Mario World. Dette betyr at det kun er Super Mario Bros. 2 og Super Mario Bros. 3 som mangler blant de eldste titlene.

I det minste var det sant til i går. For nå kunngjør Nintendo at lydsporet til Super Mario Bros. 2 også er lagt til, noe som betyr at du nå kan lytte til de 14 sangene - med en spilletid på bare åtte minutter. Selvfølgelig kan du sløyfe musikken for en mer autentisk følelse.

Vi mistenker at det ikke vil ta lang tid før musikken til Super Mario Bros. 3 også blir lagt til. Hvilket Mario-spill synes du har hatt den beste musikken noensinne?