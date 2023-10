HQ

Det er ikke til å stikke under en stol at 20. oktober er en av årets største dager for spillbransjen i 2023, for da lanseres ikke bare Marvel's Spider-Man 2, men også den etterlengtede neste delen i 2D-serien Super Mario Bros.. I den forbindelse fikk jeg nylig muligheten til å skrive en siste forhåndsvisning basert på åpningsdelen av spillet, og i den forhåndsvisningen uttalte jeg at nettopp denne tittelen, Super Mario Bros. Wonder, kunne bli en ny kandidat til årets spill. Nå som lanseringen er over oss og jeg har fått sjansen til å sjekke ut hele spillet, holder påstanden stikk? For å si det enkelt. Ja, det gjør det.

Super Mario Bros. Wonder er 2D-plattformspillet Super Mario Bros. vi har ventet på i årevis. Det er polert, overfylt av sjarm, har meningsfulle nye tillegg og massevis av nostalgiske og klassiske systemer og mekanikker. Det er en helt fantastisk og briljant tittel som vil bli stående som noe av det beste Switch noensinne har fått i løpet av sin bemerkelsesverdige levetid.

Eventyret tar Mario og 11 av vennene hans med til Flower Kingdom, som egentlig er en fantastisk ny verden bestående av flere ulike biomer som hver har sin egen stil og estetiske stil. Det grunnleggende oppsettet i dette spillet skiller seg ikke fra det vi har sett i andre Super Mario Bros. -spill tidligere, og det er på ingen måte en forkleinelse. Hvorfor endre på noe som er så enkelt, men likevel effektivt? Ved å ta kontroll over en av figurene må du stadig vekk løpe gjennom en rekke 2D- (og av og til 2,5D-) baner som er proppfulle av fiender og skapninger (både nye og velkjente), tonnevis av miljømessige farer og massevis av hemmeligheter, alt for å samle inn Wonder Flowers, som er nødvendig for å låse opp nye baner og til slutt nå Bowser for å sette en stopper for hans siste herjinger.

Igjen, dette er i bunn og grunn det samme velprøvde formatet som vi har sett i utallige Super Mario Bros. spill, men Wonder tar denne stilen og virkelig kjører på. Hver eneste del av dette spillet føles enda et hakk mer raffinert enn de foregående Super Mario Bros. -spillene, både når det gjelder hvordan plattformspillet er lagt opp, hvor utfordrende hver bane er, hvordan du kan tilpasse figuren din og takle banene, og til og med hvordan tittelen bruker den audiovisuelle presentasjonen til å fremheve og understreke spillingen.

For meg er dette det området der Wonder skiller seg mest fra forgjengerne. Musikk og lyddesign har alltid vært viktig i Mario-spill, men her er det enda viktigere. Hele baner er skapt og bygget opp med en rytmisk stil i bunn, et oppsett som ber deg om å hoppe i takt til lydsporet som spilles gjennom hele banen. I tillegg kommer hvordan spillet reagerer på handlingene dine med lyddesign. I løpet av en bane finner du nye klosser som spiller av lydeffekter når du går over dem, samt blomsterfigurer som veileder deg underveis, alt sammen på toppen av et strålende lydspor med tidløse originallåter. Det er, i mangel av et bedre ord... fantastisk.

Når det gjelder spillingen, ser det ut til at The Power of Wonder kommer til å snu opp ned på det vi er vant til. Det er tydelig at utviklingsteamet har vært i stand til å være veldig kreative med hvordan de har lagt opp spillet her, for det er sprøtt og merkelig, men også helt unikt og spesielt for hver bane. Det er mange nivåer å fullføre i dette spillet, alle med sine egne hemmeligheter og nye designelementer, og ingen av dem føles like hverandre takket være hvordan Wonder Flowers rister opp ting. Det jeg mener her, er at når du finner en Wonder Flower i en bane, vil den endre nivået dramatisk. Det går fra å være typisk og klassisk 2D-Mario-plattformspill til å bli noe med helt nye mekanikker, som for eksempel å bli en Goomba eller en annen fiendetype, eller oppdage spesielle musikalske innslag. I tillegg kan du selvfølgelig samle inn ekstra gjenstander, for eksempel store Flower Coins som brukes som valuta, lande på toppen av flaggstangen ved banens slutt og til og med finne andre hemmeligheter og godbiter underveis. Poenget er at selv om en bane kanskje bare tar to minutter å gå fra start til slutt, er det mange grunner til å gå tilbake og fortsette å utforske for å finne noe som ligger skjult under overflaten.

Jeg vil imidlertid si at selv om Wonder er utmerket av mange grunner, er Power-ups et område der spillet føles litt mangelfullt. Dette er sannsynligvis på grunn av det nye, og uten tvil største tillegget, Badges. Dette er i hovedsak frynsegoder som du kan aktivere før du starter et nivå, slik at karakteren din har et ekstra triks i ermet. Det kan for eksempel være Parachute Cap, som lar deg gli over avstander, Grappling Vine for å zoome over store hull, Coin Magnet for å plukke opp mynter i nærheten, Sensor for å oppdage hemmeligheter som du ellers ville gått glipp av, og så videre. Det er mange Badges å finne og samle på, og hver av dem påvirker spillet på en ganske betydelig måte, noe som sannsynligvis er grunnen til at Power-ups ofte føles som en ettertanke. Joda, Fire Flower er fortsatt bra for å håndtere fiender, og Drill Mushroom, Bubble Flower og Elephant Fruit åpner opp for nye måter å samhandle med et nivå og finne flere hemmeligheter på, men de er ikke de superspennende, spilldefinerende tilleggene som vi har sett i tidligere Super Mario Bros. -spill.

Flerspillerstøtten er også en svært imponerende funksjon i dette spillet. Muligheten til å spille sammen med venner lokalt eller på nettet, der det finnes et bredere flerspillertilbud, åpner for en rekke nye måter å nyte denne tittelen på. I tillegg er spillet også skreddersydd for å passe for yngre mennesker, og fem av de 12 spillbare figurene er immune mot fiendens skader, noe som gjør plattformopplevelsen mindre stressende ettersom du bare trenger å bekymre deg for farer i omgivelsene med disse figurene.

Men det viktigste å ta med seg når det gjelder Super Mario Bros. Wonder, er at spillet ikke er ute etter å skrive om manuset for hva vi forventer av en Super Mario Bros. -tittel, men i stedet forfiner og perfeksjonerer det opplevelsen vi har lært å kjenne og elske. Mellom de audiovisuelle elementene, flerspillertilbudet, det faktum at kartene mellom nivåene har åpne seksjoner som lar deg utforske og oppdage flere hemmeligheter, og for den saks skyld så mange hemmeligheter at det er vanskelig å ramse dem opp. Dette er et spill som føles som det etterlengtede neste steget i Super Mario Bros. -serien.