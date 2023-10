Super Mario Bros. Wonder - En komplett guide til verdener, baner og hemmelige utganger

HQ

Helt fra det aller første Super Mario Bros., og i enda større grad siden Super Mario Bros. 3 introduserte verdenskart, har vi i hvert eneste 2D-spill i serien forventet massevis av hemmeligheter, alternative veier, bonusnivåer og skjulte utganger til andre steder, både i selve nivåene og på kartene. fantastiske Super Mario Bros. Wonder respekterer denne tradisjonen, og i tilfelle du har gått deg vill, har vi laget denne referanseguiden der vi forteller deg hvordan du utforsker hele Flower Kingdom. Dette inkluderer selvsagt <em>spoilers<em> hvis du ikke har sett alle verdener i spillet ditt ennå.

Hvor mange verdener finnes det i Super Mario Bros. Wonder?

Denne nyheten er delt inn i 8 verdener med til sammen 129 spillbare nivåer, fordelt på tradisjonelle baner i full størrelse (77) og mindre prøvelser (merkeutfordringer, pausetider, arenaer, løp og søkeleker, 52). Den syvende verdenen, Petal Isles, fungerer som et sentralt knutepunkt som forbinder de seks andre verdenene, og den inneholder også de siste nivåene før den endelige kampen mot Bowser. Den åttende verdenen ligner på den skjulte verdenen eller spesialverdenen i andre versjoner, med mye vanskeligere baner som utnytter mekanikken i de sju foregående verdenene og setter din mestring av disse på prøve.

Slik samler du alle Wonder Seed i Super Mario Bros. Wonder

Hvis du vil fullføre spillet og mangler et nivå eller en hemmelig utgang, har vi nedenfor listet opp alle verdener og deres respektive baner, merket vanskelighetsgraden med stjerner og om de skjuler en alternativ utgang og dermed gir 3 Wonder Seeds (med noen unntak). Og selv om de ikke er spillbare nivåer i seg selv, inkluderer vi også stoppesteder som Poplin Shops, hus eller steder som gir frø uten å spille, bare ved å betale med blomstermynter eller snakke med figurene.

Hvis du vil vite om du har fullført en gitt verden til 100 %, må du sørge for at du har den grønne haken ✓ ved siden av frøtelleren på Courses -menyen (L). Totalt er det 225 Wonder Seeds i Super Mario Bros. Wonder, i tillegg til de 7 Royal Seeds for hver landverden.

Hvis du vil vite om du har fullført et bestemt nivå helt, kan du ta en titt på den gjennomsiktige haken ✓ som vises bak flaggstangen, frøene og 10 flower coin under vanskelighetsgraden på Courses -menyen.

Dette kan være en god veiledning, og du kan stole på instinktet ditt, men hvis du likevel kjører deg fast eller ikke vet hvordan du skal fullføre et område, kan du ta en titt nedenfor og oppklare eventuelle tvilstilfeller:

Super Mario Bros. Wonder: Full liste over verdener og nivåer

W1: Pipe-Rock Plateau [35 Wonder Seeds]



Welcome to the Flower Kingdom! ★

Piranha Plants on Parade [hidden exit] ★

Scram, Skedaddlers! ★

Bulrush Coming Through! [hidden exit] ★

Here Come the Hoppos ★★

Rolla Koopa Derby ★★

Swamp Pipe Crawl ★★★

Angry Spikes and Sinkin' Pipes ★★

Bulrush Express [hidden exit] ★★★★

Sproings in the Twilight Forest ★★

Cosmic Hoppos ★★★

Badge Challenge: Parachute Cap I ★

Badge Challenge: Wall-Climb Jump I ★

Expert Badge Challenge: Jet Run I ★★★

Wiggler Race: Mountaineering! ★

Pipe-Rock Plateau Palace ★★★

KO Arena: Pipe-Rock Rumble

Break Time!: Hurry, Hurry

Break Time!: Wonder Token Tunes

Break Time!: Pop Up, Hoppo!

Badgehuset på Pipe-Rock-platået<li>

<li>Poplin Shop



W2: Fluff-Puff Peaks [30 Wonder Seeds]



Outmaway Valley [hidden exit] ★★★

Pokipede Pass ★

Condarts Away! ★★

Pole Block Passage ★★

Up 'n' Down with Puffy Lifts ★★

Jump! Jump! Jump! ★★★★

Countdown to Drop Down ★★★

Cruising with Linking Lifts ★★

Badge Challenge: Wall-Climb Jump II ★★★★

Badge Challenge: Floating High Jump I ★

Expert Badge Challenge: Spring Feet I ★★★

Fluff-Puff Peaks Flying Battleship ★★★

Fluff-Puff Peaks Palace ★★★★

KO Arena: Fluff-Puff Kerfuff

Search Party: Puzzling Park

Break Time!: Kick It, Outmaway

Break Time!: Cloud Cover

Break Time!: Zip-Go-Round

Fluff-Puff Peaks Cabin

Poplin Shop

Poplin Shop 2



W3: Shining Falls [20 Wonder Seeds]



The Hoppycat Trial: Hop, Hop, and Awaaay ★★★

The Anglefish Trial: Ready, Aim, Fly! ★★

The Midway Trial: Hop to It ★★

The Sharp Trial: Launch to Victory ★★★★

The Sugarstar Trial: Across the Night Sky ★★★

The Final Trial: Zip Track Dash ★★★

POOF! Badge Challenge: Crouching High Jump I ★

Search Party: An Empty Park?

Break Time!: Unreachable Treasure?

Break Time!: Watery Wonder Tokens

Break Time!: Timer-Switch Climb

Break Time!: Timer-Switch Dash

Master Poplin's House

Royal Seed Mansion

Poplin Shop



W4: Sunbaked Desert [36 Wonder Seeds]



Armads on the Roll ★★★

The Desert Mystery ★★

Rolling-Ball Hall ★★

Ninji Jump Party ★

Bloomps of the Desert Skies ★★★

Valley Fulla Snootles ★★

Color-Switch Dungeon ★★

Secrets of Shova Mansion [hidden exit] ★★

Flight of the Bloomps ★★★★

Badge Challenge: Parachute Cap II ★★★

Badge Challenge: Crouching High Jump II ★★★★

Expert Badge Challenge: Invisibility I ★★★

Sunbaked Desert Palace ★★★★

KO Arena: Sunbaked Skirmish

Search Party: Pipe Park

Break Time!: Treasure Vault

Break Time!: Raise the Stage

Break Time!: Revver Run

Break Time!: Floating Wonder Tokens

Break Time!: Bouncy Tunes

Break Time!: Lights Out

Sunbaked Desert House

Poplin Shop

Hidden Poplin Shop



W5 Fungi Mines [21 Wonder Seeds]



Upshroom Downshroom ★

Taily's Toxic Pond ★★★

Light-Switch Mansion ★★

Beware of the Rifts ★★★

An Uncharted Area: Wubba Ruins ★★

Another Uncharted Area: Swaying Ruins ★★★

A Final Uncharted Area: Poison Ruins [hidden exit, but no seed granted] ★★★★

Badge Challenge: Grappling Vine I ★★

KO Arena: Fungi Funk

Break Time!: Tumble House

Break Time!: Trottin' Piranha Plants

Loyal Poplin's House

Operation Poplin Rescue

Poplin Shop



W6: Deep Magma Bog [30 Wonder Seeds]



Where the Rrrumblas Rule [hidden exit] ★★

Raarghs in the Riuns ★★★

Pull, Turn, Burn ★★★★

Hot-Hot-Hot! [hidden exit] ★★

Wavy Ride through the Magma Tube ★★★★

Dragon Boneyard ★★★★

Badge Challenge: Floating High Jump II ★★★

Badge Challenge: Boosting Spin Jump II ★★★

Badge Challenge: Grappling Vine II ★★★

Expert Badge Challenge: Jet Run II ★★★

Expert Badge Challenge: Invisibility II ★★★

Expert Badge Challenge: Spring Feet II ★★★★

Deep Magma Bog Flying Battleship ★★★

Deep Magma Bog Palace ★★★★

KO Arena: Magma Flare-Up

Search Party: Item Park

Break Time!: Hot-Hot-Rocks

Deep Magma Bog Observatory #1

Deep Magma Bog Observatory #2

Deep Magma Bog Observatory #3

Deep Magma Bog Observatory #4

Poplin Shop



Central hub world: Petal Isles [34 Wonder Seeds]



Leaping Smackerel ★★

Robbird Cove ★★

Blewbird Roost ★★

Downpour Uproar ★★★

Jewel-Block Cave ★★

Gnawsher Lair ★★★

Maw-Maw Mouthful ★★

Muncher Fields ★★

Badge Challenge: Dolphin Kick I ★

Badge Challenge: Dolphin Kick II ★★

Badge Challenge: Boosting Spin Jump I ★

Wiggler Race: Swimming! ★★

Wiggler Race: Spelunking! ★★★★

Petal Isles Flying Battleship ★★★

KO Arena: Petal Meddle

Angler Poplin's House

Poplin Shop

Poplin Shop 2

Missile Meg Mayhem ★★★

High-Voltage Gauntlet ★★★★

Evade the Seeker Bullet Bills! ★★★★

KnuckeFest Bowser's Blazing Beats ★★★★

The Final Battle! Bowser's Rage Stage ★★★★★



Special World [19 Wonder Seeds]