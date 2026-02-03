Super Mario Bros. Wonder på Nintendo Switch 2: Minispillkaos i Bellabel Park

HQ

Med Switch 2 i butikkhyllene var det bare et spørsmål om tid før Super Mario Wonder fikk en oppgradering til det nye formatet, og det kommer med et helt nytt sett med minispill som alle finner sted i den fargerike fornøyelsesparken Bellabel Park. Sammen med en gruppe på fire spillere fikk jeg tilbringe over en time i parken med å prøve ut noen av minispillene som tilbys.

Bellabel Park er nemlig i bunn og grunn en samling nye minispill for opptil fire spillere. Det er både samarbeids- og versus-minispill, og den generelle følelsen er at Nintendo virkelig har valgt å fokusere på den typen spillglede som gjør Mario Party til den suksessen det er, i hvert fall i min bok. Siden minispillene foregår innenfor rammene av Super Mario Bros Wonder, sier det seg selv at de alle er basert på det todimensjonale sidescrollende grunnlaget i hovedspillet. Det mangler imidlertid ikke på kreativitet i de nye spillmodusene.

Super Mario Bros Wonder vil bli gjenfødt på Switch 2 26. mars.

Til å begynne med, før hvert minispill, får jeg velge mellom en rekke forskjellige "perks" som jeg tar med meg inn i kampene. Dette kan være fordeler som muligheten til å gli en kort stund, samt andre lignende funksjoner. Det som imidlertid fanget oppmerksomheten min, er det spillet kaller Expert Mode, der jeg i stedet tar med meg en utfordrende omstendighet inn i minispillene. For eksempel ble min evne til å hoppe med presisjon betydelig mer utfordrende på grunn av at figuren min ikke kunne stå stille, men alltid sprintet i full fart til høyre eller venstre. Dette er morsomt for de som er ute etter en ekstra utfordring, selv i partyspill.

Minispillene i seg selv bød også på morsom variasjon, noe jeg tror vil bidra til å holde Super Mario Bros Wonder i live i lang tid fremover. Siden jeg hadde begrenset med tid til rådighet, rakk jeg dessverre ikke å prøve alle modusene, men de jeg fikk prøvd var alle varierte og morsomme å spille. Vi fikk for eksempel prøve to forskjellige minispill der racing var i fokus, men på helt forskjellige måter. I det ene måtte vi fly på blomsterstengler og unngå ulike fiender, mens vi i det andre ble forvandlet til sprettballer og måtte tenke strategisk og bruke banens flater på best mulig måte for å oppnå maksimal spretthastighet. Disse ble avbrutt av en slags gjemmelek der to spillere måtte forvandle seg til blomster for å gjemme seg for de to andre, og et annet minispill der gruppen måtte sende en bombe mellom seg mens de prøvde å komme seg gjennom et nivå før den eksploderte. I et annet minispill ble Switch 2s datamusfunksjon brukt til å tegne plattformer for å hjelpe de andre spillerne med å komme seg forbi ulike hindringer.

Her er det underholdning for flere spillere.

Selv om det var begrenset hva jeg fikk prøve i Bellabel Park, løp vi forbi andre minispill som jeg antar hadde samme sjarm som de jeg spilte. Som sagt er det flott at Nintendo fortsetter å fokusere på flerspillerunderholdning, selv i eksisterende titler som Super Mario Bros Wonder, og selv om Bellabel Park bør ses på som en mindre utvidelse av grunnspillet, tror jeg det vil bidra med sin del av timer med heftig partyspill hjemme i sofaen. Hvordan den fulle opplevelsen ser ut, får vi vite når Mario Bros Wonder slippes til Switch 2 den 26. mars.

