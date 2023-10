Super Mario Bros. Wonder - Guide til å oppnå alle medaljene

HQ

Selv om vår komplette guide til verdener, baner og hemmelige utganger forteller deg hvordan du får tak i alle Wonder Seeds i spillet, har du sikkert skjønt at det ikke er nok for å fullføre Super Mario Bros. Wonder 100 %. For å klare det, må du tjene seks medaljer som beviser at du er Flower Kingdom den beste rørleggeren, og disse medaljene avhenger igjen av at du samler inn en rekke andre ting.

Hvis det er et stygt hull i SMBW-tittelskjermen din, kan du lese videre for å se hva du fortsatt må samle for å få alle medaljene i spillet (selv om rekkefølgen din kan være annerledes)...

Medalje 1: For å samle alle kongelige frø

Den får du når du beseirer Bowser Flower Castle i steinhulen hans på Petal Archipelago. For å få tilgang til den må du først ha brukt seks Royal Seeds til å eliminere hver av Piranha Clouds som beskytter skurken, og hver av dem får du ved å fullføre de seks verdenene rundt Archipelago.

Med andre ord, når du ser (og spiller) rulleteksten etter å ha danset til heavy metal-takten i "Final Battle! Bowser in Concert", får du din første medalje.

Medalje 2: For å få alle de 10 blomstermyntene.

Du har kanskje allerede sett at i Super Mario Bros. Wonder, som i New! Super Mario Bros. -serien, skjuler hvert nivå tre spesielle mynter, i dette tilfellet tre store lilla mynter med tallet 10 på. De kalles Flower Coins, det er noen ganske vanskelige, og når du får tak i alle, får du en medalje til.

Merk: Denne utmerkelsen er hovedsakelig begrenset til alle Flower Coins fra de syv overflateverdenene; du trenger ikke å få tak i alle Flower Coins fra Special World fordi du ikke kan få tak i alle ennå.



Medalje 3: For å nå flaggstangen i alle nivåer

Som i andre Mario-spill blir du belønnet for å hoppe til toppen av flaggstangen på slutten av hvert nivå. Hvis du gjør dette på alle landnivåene i Flower Kingdom, får du enda en gullmedalje.

Igjen, du trenger ikke å flagge alle nivåene i Special World fordi det i utgangspunktet er umulig på grunn av spillets opplåsingsrekkefølge.

Medalje 4: For å finne alle Wonder Seeds

Du må se den grønne haken ✓ i alle nivåer og verdener, som forklart i guiden for å finne alle frøene.

Men som med flaggene jukser spillet deg litt her, for du vil alltid ha ett frø igjen for å fullføre totalen på 225, det siste i Special World.

Medalje 5: For å ha fått alle Standees

Standees er tavler som viser uttrykk i lokal flerspillermodus og online flerspillermodus for andre spillere. Det finnes 12 for hver figur. Derfor utgjør de totalt 144 Standees.

Så hvordan får du tak i alle Standees? I løpet av reisen har du sett at hver Poplin Shop selger tilfeldige Standees (Surprise Standees for 10 Flower Coins), og du kan ofte få gjentakelser. Du kan bruke noen Poplin-mynter på denne måten for å samle dem, men vi anbefaler at du investerer i Wonder Seeds og Item Badges i disse butikkene, for mot slutten av spillet, på Special World, finner du Standees Shop, som til 30 Poplin-mynter per enhet garanterer deg et overraskende figurpanel, bokstavelig talt "et du ikke allerede har". Det er som når du kompletterer en klistremerkesamling ved å be utgiveren om de du mangler.

På den måten kan du fullføre samlingen og få medaljen. Og i tilfelle du ikke har alle, er dette figurene og positurene og forvandlingene deres (og ikke bare fargeendringene hos paddene og Yoshiene, men også bevegelsene og tegningen)!

Figurer: Mario, Luigi, Peach, Daisy, gul Toad, blå Toad, Toadette, grønn Yoshi, rød Yoshi, gul Yoshi, lyseblå Yoshi, Caco Gazapo.

Posisjoner: Hopper, Svømmer, Beseiret, Beseiret, Løper, Hopper, Goomba, Hukende, Poserer, På en sky, Hoppbombe, Ballong, Demolering.

Det er 12 figurer, og hver av dem har 12 paneler med ulike positurer eller Wonder Effects.

Medalje 6: For å ha oppnådd alle merkene.

Ja, det nytter ikke å se på verdenene nedenfor: Hvis du vil ha alle de 24 merkene i spillet (utfordringsmerkene, de du får fra Poplin eller de du kjøper i butikkene deres), inkludert det siste som mangler Pro Badge, må du først få alle flaggstengene, 10 Flower Coins og Wonder Seeds fra både de sju jordiske verdenene og Special World, og det betyr at du må overvinne ditt største mareritt: å fullføre Ultra-Final Marathon: Badges on Trial, det vanskeligste nivået i spillet.

For å låse opp Ultra-Final Marathon: Badges on Trial må du først få alle de andre Wonder Seeds i spillet, så sørg for at du har ✓ haken på alle nivåer og verdener (og dermed har gjort deg fortjent til medalje 4).

Så hvordan slår du Ultra Final Marathon? Ha, min venn. Du kan be om et mirakel, trene hardt... Det vil sannsynligvis ta deg flere timer eller dager, men hvis du vil at det ikke skal være så, så nådeløst, anbefaler vi at du prøver litt med Yoshi. Fordi han er uovervinnelig og tåler juling? Vel, det gjør Nabbit også, men Yoshi har noen ekstra fordeler. Det hjelper forresten ikke så mye å være uovervinnelig hvis du blir kastet ut i tomrommet når ildchorizoen kommer. Det som er bra med Yoshi, er at han også kan baske med vingene (selv om han bare gjør det én gang i dette spillet) og til og med bruke tungen til å gripe etter mynter. Som om ikke det var nok, kan du i den siste delen av nivået, når du går med Pro Invisibility Badge, se at Yoshi slår med vingene, noe som gir deg en ekstra visuell ledetråd. Hvis du vil se hvordan vi gjorde det, kan du spille av denne videoen:

Når du har fullført Ultra Final Marathon, forutsatt at du har gjort det med alle tre 10 Flower Coins og ved å berøre flaggstangen (høres dumt ut, men sistnevnte er også vanskelig), åpnes den hemmelige stien til "Wonder!"-boden, der de snakkende blomstene venter på å takke deg for opplevelsen og gi deg den siste Pro Badge: A Cappella. Vi vil ikke fortelle deg hva den gjør hvis du utstyrer den, for ikke å ødelegge det for deg...