Super Mario Bros. Wonder inntar førsteplassen på de britiske box-listene

Insomniac's nyeste tittel, Marvel's Spider-Man 2, klarte bare å holde tronen som Storbritannias mest solgte boksetittel i én uke, ettersom Gamesindustry.biz nå har rapportert at Super Mario Bros. Wonder har begått kongemord og overtatt tronen for seg selv den siste uken.

Mens Wonder hadde en nedgang i salget på 55 % denne uken, hadde Spider-Man-oppfølgeren en nedgang i salget på 69 %, noe som betyr at Wonder for øyeblikket er den mest solgte boks-tittelen i Storbritannia. Det skal også sies at de to spillene er to av årets største fysiske spill i landet, med Marvel's Spider-Man 2 som årets fjerde største bokslansering, mens Super Mario Bros. Wonder kom på femteplass.

Når det gjelder resten av listene, holdt EA Sports FC 24 tredjeplassen, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 debuterte som ukens fjerde største boksspill, og Assassin's Creed Mirage klokket inn på femteplass. Mario Kart 8 Deluxe holdt sjetteplassen, EA Sports UFC 5 debuterte som ukens syvende største boksspill, Hogwarts Legacy beholdt åttendeplassen, Nintendo Switch Sports rykket opp til niendeplass, og Minecraft falt til tiendeplass.

Når det gjelder andre spill, falt Sonic Superstars fra fjerde til 15. plass, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (til tross for en salgsøkning på 9 %) falt til 17. plass, og Dead Island 2, takket være den nye utvidelsen, kom inn på listene igjen med en massiv salgsøkning på 309 % den siste uken.