Super Mario Bros.-spillefilmen har fått en "extended cut"-versjon

Tilbake på begynnelsen av nittitallet kom en spillefilm basert på Super Mario Bros. Dessverre floppet filmen, og deretter var det stort sett bare den eksentriske Uwe Boll som våget å kaste seg over spillisenser, med ganske dårlige resultater...

Men nå er film basert på spill plutselig blitt det nye store, og selv Super Mario Bros.-filmen har i disse dager funnet et lojalt publikum. Derfor kunne timingen for lanseringen av Super Mario Bros: The Morton Jankel Cut neppe ha vært noe bedre.

Det er snakk om en extended cut av filmen oppkalt etter dens to regissører. Men de som opprinnelig lagde filmen har ikke hatt noe med denne versjonen å gjøre, da den i stedet er laget av dedikerte fans som har inkorporert materiale fra en lenge tapt VHS-kassett med scener som ble kuttet fra den endelige versjonen.

IGN skriver at det nye materialet er blitt restaurert av filmskaperen Garret Gilchrist, som har spesialisert seg på fraklippede scener, og filmen er nå tilgjengelig på The Internet Archive.