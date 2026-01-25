Super Mario Galaxy: The Movie Direct avslører Yoshi, Birdo og froskedrakten

HQ

The Super Mario Galaxy Movie har premiere 3. april 2026 (om litt over to måneder), og for Nintendo betyr det at den fortjente sin andre Nintendo Direct-presentasjon. Videoen, som ble ledet av Mario-skaperen Shigeru Miyamoto, har avslørt nye detaljer om animasjonsfilmen i samarbeid med Illumination og Universal.

Miyamoto-san har gitt plass til den nye traileren for Super Mario Galaxy: The Movie (se nedenfor), som viser nye bilder av ørkenmiljøet i Super Mario Odyssey, med Mario og Luigi i ekte Dune/Mad Max-stil på motorsyklene sine, klare til å undersøke den omvendte pyramiden i Sand Kingdom med sine ildblomster. Det er her de finner tilgangen til røret som Yoshi endelig kan reise mellom verdener gjennom. Det er den andre enden av røret som ble oppdaget i ettertekstens scene i den originale filmen.



Ikke gå glipp av: Topp 5: Dette er de aller beste Yoshi-spillene



"I mer enn 30 år har Yoshi vært en integrert del av Mario-spillene", minnes Miyamoto før han gjennomgår flere av hans opptredener på SNES, Wii, Wii U og Switch.

Chris Meledandri har på sin side kunngjort at "animasjonen er ferdig, og vi har gått videre til etterproduksjon og lyddesign", og sier at i tillegg til å bruke Skywalker Sound, samarbeider et orkesterteam med mer enn 70 instrumenter med musikere fra Super Mario Galaxy for å forme Brian Tylers lydspor, noe som betyr en større utfordring etter suksessen med originalen.

Trykk på play for å også se Birdo, Luigi kledd i en froskedrakt eller skremt av en Buzzy Beetle, T-Rex-dinosauren fra Mario Odyssey (Cascade Kingdom) og andre figurer og fiender. Og hva gjør baby Mario og baby Luigi i armene på en padde i Soppriket?

Trailer 2 for Super Mario Galaxy: The Movie - Første titt på Yoshi