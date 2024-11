Super Mario Party Jamboree er "det raskest selgende Mario Party-spillet i Europa"

HQ

Vi elsket virkelig Super Mario Party Jamboree her på Gamereactor, og noen av oss diskuterte til og med om vi skulle belønne det med vår høyeste poengsum. Det skjedde ikke, og det fikk "bare" vår nest høyeste poengsum, noe som likevel var nok til å gjøre folk nysgjerrige.

Siden premieren for tre uker siden har det solgt fenomenalt bra, faktisk så bra at Nintendo via X nå avslører at det har blitt "det raskest selgende Mario Party-spillet i Europa". Vel fortjent, selvfølgelig, og for alle som vil, finnes det et gratis bakgrunnsbilde (for både PC og smarttelefoner) å laste ned, som en slags takk fra Nintendo