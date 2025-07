Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV-anmeldelse: Å, jeg leste terningen opp ned

HQ

Til tross for det skurrende navnet, ble Super Mario Party Jamboree ansett som det viktigste Nintendo Switch -spillet som ble utgitt i fjor. Det ble den bestselgende nye tittelen på konsollen i konsollens avskjedsår, men dets meritter gikk langt utover seriens gjenkjennelige merkevare og konsollens massive installasjonsbase. Og det med rette: Ikke bare er det et av de aller beste Mario Party -spillene noensinne (om ikke det beste), men det er også et av de beste partyspillene generelt.

Jeg har spilt mange timer med det sammen med familie, venner og til og med tilfeldige folk på nettet. Variasjonen og mengden innhold, de forskjellige regelsettene for enten en uformell eller konkurransedyktig tilnærming, kvaliteten på de mange minispillene og den fineste presentasjonen i serien gjorde at jeg, sammen med de fleste kritikere, rett og slett hyllet det (les min Mario Party Jamboree-anmeldelse her).

Men hvis grunnspillet fortjente en solid 9, må du snu terningen, eller bla nedover denne siden, for å finne poengsummen til Nintendo Switch 2 -pakken. Å kalle det en utvidelse ville være sjenerøst, ettersom innholdet, og verdien av det, er tynnere enn Waluigi. Og å rettferdiggjøre DLC for 20 euro ... for ikke å snakke om prisøkningen på 20 euro for basisspillet? Det er vanskelig å selge. Men jeg må innrømme at jeg kommer til å fortsette å spille med et tilkoblet kamera, og jeg elsker minispillene på Mouse Mode. Så ... hva gikk galt?

Vel, kanskje det bare er et spørsmål om forventninger. Du kommer fra 100+ minispill for å bare finne 17 her. Fra alle slags kombinasjoner for å oppdage at Mouse Mode minispill, selv om de er godt utført, alle faller innenfor 2v2-formatet. Fra nye regler for alle til å låse Frenzy Rules bak Switch 2s betalingsmur. Fra skinnende Switch 2 -utgivelser og oppgraderinger som støtter HDR, til å oppdage at Jamboree forblir SDR på det nye systemet.

Det føles bare annerledes, halvferdig eller bare ikke på nivå med den strålende originalutgivelsen. Nå har hvert punkt som tas opp en potensiell unnskyldning, men på slutten av dagen føltes det som om det ikke var nok, som en gratis oppgradering som er alt annet enn gratis.

For man kan forstå hvorfor de 14 Mouse Mode minispillene alle er 2v2, ettersom de kommer som en del av den nye Carnival Coaster -modusen, et i hovedsak samarbeidsspill der du og dine innskårne ansikter nyter en morsom tur sammen med Talking Flowers. Men hva om jeg ønsket å spille 1v1, eller fri-for-alle underholdende Mouse Games? Det finnes ikke noe slikt.

De er imidlertid unike, ettersom de fleste av dem kombinerer musemarkørene med håndrotasjon, ristingsmuligheter og til og med en mer nyansert HD Rumble 2 (noe som også gjelder resten av minispillene). Så selv om de ikke finner opp hjulet på nytt, er dette ting du ikke kan gjøre med en vanlig mus, og vi dro og slapp Bowser Spam i papirkurven, stablet iskremkuler i tur og orden og spilte domino med både nysgjerrighet og et smil om munnen.

Apropos ansikter, de tre andre spillene er kamera- og/eller mikrofonbaserte, som en del av den nye Bowser Live -modusen. Igjen, morsomt og godt utført, ettersom både bildekvaliteten (med den offisielle Nintendo Switch 2 Camera, men du kan koble til en hvilken som helst annen USB-C-enhet) og lydgjenkjenningen (igjen, overraskende bra med tanke på avstanden til Switch 2s Dock i tillegg til TV-en) var mer enn anstendig, noe som gir en annerledes minispillopplevelse i serien. Men bare tre?

Begge modusene kommer for kort, og der jeg likte, og kommer til å like, disse 14 minispillene, er de å finne i den større gruppen, blandet innimellom og plutselig dukker de opp som en del av spillelisten som en velkommen endring i tempo og stil, og ikke i sine egne respektive moduser.

Når det gjelder mine to siste kritikkpunkter, hva er grunnen til ikke å oppdatere OG med Frenzy Rules? Jeg skrev bokstavelig talt "Jeg savner et 60-minutters oppsett" som mitt viktigste grep den gang, og å ikke belønne de 7M + eierne av basisspillet med en slik etterspurt funksjon virker slemmere og mer urettferdig enn Boos i dette spillet.



Og ja, jeg forstår at det er motorimplikasjoner for noen titler og deres Switch 2 porter for å støtte HDR (for eksempel Super Mario 3D World eller Kirby and the Forgotten Land), men når vi blir vant til "4K Nintendo", som var så sent til festen, og selv om 1440p Jamboree ser finere ut og fungerer bedre enn noensinne, er sannheten at når du kommer fra å glede deg over Mario Kart, DK Bananza, eller porter som de fire Zeldas eller Super Mario Odyssey, føles denne bare av, dempet, som en tapt sjanse til å skinne enda mer.

Så det kan se ut som om jeg er flisespikker her, men når du kommer fra Super Mario Party Jamboree, forventer du storhet og maksimal omsorg. Og misforstå meg ikke, dette gjør ikke det originale spillet noe verre. Du bør fortsatt definitivt kjøpe det på Switch 2 hvis du aldri fikk det på det originale systemet, da det fortsatt er kongen av fester, og selv om jeg forteller deg at du vil glede deg mer over det med et tilkoblet kamera, og at Mouse minispill er solide tillegg, Jamboree TV som en neste generasjons oppgradering lander som en dårlig rull.