Super Mario Party Jamboree vil nå vises i Full HD for Nintendo Switch 2 Edition

Nintendos strategi med å oppdatere og utvide Switch 1 -spillene litt i et forsøk på å styrke rekkene for Switch 2 -lanseringen har vært en polariserende affære. Noen spill tilbyr mer interessant innhold, mens andre lar fansen stille spørsmål ved hvorfor de vil betale ekstra for tilleggene.

Vi var ikke de mest overbeviste av Super Mario Party Jamboree's Nintendo Switch 2 Edition for en, og bemerket at Jamboree TV -tilleggene egentlig ikke var nok av en grunn til å oppgradere, selv om den bedre ytelsen var verdt å merke seg.

Til tross for at spillet spilte litt jevnere, sendte spillet faktisk ikke video i Full HD for Switch 2 -versjonen, men dette har nå blitt adressert i en oppdatering, noe som betyr at festtittelen skal se litt skarpere ut på etterfølgersystemet.

Som bemerket av Nintendo: "Hvis du spiller Nintendo Switch 2 Edition, når du velger "Super Mario Party Jamboree" fra tittelskjermen, vil videoutgangen være Full HD (1080p)."

Denne oppdateringen (Ver. 2.2.0) justerer også vanskelighetsgraden for Carnival Coaster og har "flere andre justeringer og rettelser er gjort for å forbedre spillopplevelsen," noe som betyr at det kan være verdt en retur for å se hvordan spillet nå ser ut og spiller.

Hva er dine tanker om Super Mario Party Jamboree?