Super Mario RPG: En guide til å finne alle de 39 skjulte kistene

Super Mario RPG er Nintendo Switch-nyinnspillingen av en tapt old school-perle som imponerte Michael med sin 90-tallsstil og vakre grafikk. Det er kanskje litt enkelt, men noen hemmeligheter er skjult akkurat som i gamle dager. Vil du finne alle de flytende kistene? Les videre i guiden vår for å få tak i dem alle og tilfredsstille ferdigstilleren i deg.

Skjulte kister er en hilsen til de klassiske Super Mario Bros. skjulte blokkene som bare dukker opp når du hopper på riktig sted. Her er de kister og har alltid en saftig premie, så det er verdt å finne så mange som mulig underveis.



Tips for å finne skjulte kister under oppdraget: Når du får Signal Ring (se hvordan du får den nedenfor). (se hvordan du får tak i den nedenfor), og hvis noen av gruppemedlemmene dine er utstyrt med den (selv om de er reserver), vil den varsle deg om at det finnes en skjult skatt i det aktuelle området ved å si: "Det er en skjult skatt i nærheten." Du kan hoppe over hele scenen for å prøve å finne den, se etter mistenkelige mekanismer eller utilgjengelige steder... eller se i denne guiden hvis det ikke finnes noen måte, eller hvis du mangler en bestemt skatt.



Til slutt, før jeg forteller deg hvor alle de skjulte skattene er, bør du vite at det er totalt 39 i hele Super Mario RPG spillet. Hvis du vil finne ut hvor mange du mangler, kan du snakke med Pleaseno i det første huset i Monstro Town, i første etasje. Den vil fortelle deg at "du må fortsatt finne XX til, bare så du vet det".

Hvor er alle de skjulte kistene i Super Mario RPG?

Følg bildene og beskrivelsene. Bildetekstene vises med denne forklaringen:

Område på kartet | Spesifikk plassering | Gjenstand som skal overleveres

1. Soppkongedømmets region | Soppslott | Blomst

I gjenstandsbutikken vil fru Padde i kjelleren lære deg noen av triksene i denne guiden. Dette bør være din første hemmelige kiste i spillet, og den skjuler også Varslingsringen! Det gjør det hele enklere, men også mer logisk, som du vil se.

2. Sopprikets region | Soppslott | Blomst | Blomster

Men den andre ligger rett ved siden av. Det viser seg at du kan klatre på paddenes hoder: prøv å hoppe i hjørnet.

3. Soppkongedømmet | Soppslottet | Froskemynt

Hvis du ikke er forsiktig, kan det koste deg mye tid, for dette slottet vil være fullt av fiender senere i spillet. Bruk det du har lært av å klatre på paddene til å nå avsatsen over døren som fører til tronsalen. Du kan gjøre dette både i begynnelsen og senere i spillet.

4. Sopprike-regionen | Banditens vei | Kerokero Cola

Du må hoppe mellom den rosa og den lilla blomsten, som om du ville hoppe fra den ene til den andre. Kisten er øverst, til høyre for den første.

5. Tadpole Pond Region | Rose Town | Froskemynt

Det er ikke uten grunn at de kalles gjenstandsbutikker; i denne vakre landsbyen skjuler de også en hemmelig kiste. Hvis du sniker deg inn på bakrommet og klatrer opp i hyllene, finner du lett skatten.

6. Tadpole Pond Region | Rose Town | Froskemynt

Du er allerede ekspert på å klatre på hoder. Det er det du må gjøre for å komme til det siste huset i landsbyen, der du aktiverer trappen. Men før du går, må du gjerne hoppe på sengen...

7. Region med rumpetrolldammen | Skogslabyrint | Froskemynt

Så snart du forlater Rose Town, hører du et pip for signalringen. Den skjulte kisten er på venstre side i den lille lysningen.

8. Region med rumpetrolldammen | Skogslabyrint | Froskemynt

Når du kommer opp fra den første stubben etter å ha hoppet på et springbrett i det første underjordiske området, til venstre for stammen.

9. Taddpole Pond Region | Forest Maze | Kerokero Cola

Sju stubber som Wigglers kommer ut fra med sine egne underjordiske rom og danner en stor rombe. I stubben i venstre hjørne finner du kisten nederst.

10. Region med rumpetrolldammen | Skogslabyrint | Blomst

På stubben i høyre hjørne, mellom Buzzers og Amanitas, venter den hemmelige kisten på deg i det sørlige området.

11. Tadpole Pond Region | Forest Maze | Ingenting!

På den andre stubben på venstre side, i hjørnet foran trampolinen.

12. Region med rumpetrolldammen | Skogslabyrint | Rød essens

Denne skjulte kisten er en av de vanskeligste i spillet av flere grunner. For det første befinner den seg i et ganske stort område, som starter med stien fra krysset ved "den tapte skogen", med et lagringspunkt og ender med et område med stubber som du ikke kommer inn i. Et ekstra problem er at hvis du går ut i motsatt ende, kommer du ut på kartet og må gå gjennom labyrinten på nytt hvis du ikke har lagret. I tillegg er det det eneste stedet i hele nyinnspillingen som er endret fra originalspillet, så det er ikke verdt det du husker fra den gang eller de klassiske guidene du ser på. Ta en titt på bildet, for i likhet med den første kisten i labyrinten venter den skjulte skatten på venstre side så snart du går inn. Premien er verdt det: den røde essensen gir en karakter uovervinnelighet i tre omganger, ideelt for fiender som Culex eller de som kommer senere i etterspillet.

13. Region med rumpetrolldammen | Rørhvelv | Froskemynt

Du vil ikke bli lagt merke til hvis du prøver å unngå piraya-plantene for enhver pris, men i denne rekken med seks rør kan du snike deg gjennom det andre røret, nok en hilsen til SMB. Hvis du går ned, ser du en opphøyet gangvei som du tilsynelatende ikke kan nå. Hopp rett før den første flisen, så dukker det opp en gul heisplattform. Når du er i den høye korridoren, dukker kisten opp hvis du hopper fra den andre steinen. Men vent, ringen din ringer fortsatt!

14. Region med rumpetrolldam | Rørhvelv | Froskemynt

Hvis du fortsetter til enden av den opphøyde gangveien, ser du en kiste som ikke er skjult i det hele tatt. Mellom den og den forrige ligger den du mangler, med enda en grønn mynt. Apropos det...



Triks: Hvordan får jeg tak i froskemynten under den nederste blokken? Eller med andre ord, hvordan kan jeg sitte på huk i Super Mario RPG? I det opprinnelige SNES-spillet, Legend of the Seven Stars, kunne du løpe rundt i verden ved å trykke på Y-knappen, men i Switch beholder knappene sine kampoppgaver (A action, B jump, Y special techniques, X items). Hva så? Faktisk løper Mario som standard, og du kan trykke på L eller R for å gå (du kan også reversere dette i alternativene). Så prøv å løpe nedover den nedre korridoren uansett, med analogspaken, uten å trykke på noen knapper, og sett deg på huk (trykk ned) akkurat når du når gapet. Der har du det gamle trikset!



15. Yo'ster Isle Region | Yo'ster Isle | Froskemynt

Stå stille! Vi vet at du gleder deg til å se Yoshiene og Boshis kotelett, men før du går ned, rett utenfor røret, ved siden av lagringsblokken, ligger det en annen skjult skatt.

16. Moleville-regionen | Booster Pass | Blomst

Det handler ikke bare om å komme seg opp på Toads store hoder. Gå helt til venstre på kartet med en gang du kommer inn, over inngangen til grotten, og hopp opp på blomkålen for å hoppe opp til støvelen.

17. Moleville-regionen | Booster Pass | Rock Candy

Denne er vanskelig å finne. Gå til venstre hjørne før du forlater det første området på kartet. Se på skjermbildet.

18. Moleville-regionen | Booster Pass | Froskemynt

Velkommen til den luksuriøse og ekstravagante bygningen til en litt manisk herre som ser ut som Wario og elsker leker, spesielt små tog. Hvis du ikke lar deg skremme av de glitrende sjakkbrikkene hans, er den første kisten enkel nok, for når du begynner å klatre oppover, kommer en endeløs rekke med Snifits mot deg.

19. Moleville-regionen | Booster-tårn | Froskemynt

Denne har jeg ikke sett! Det er selvfølgelig et spørsmål om perspektiv. Se nøye på bildet og gå til slutten for å finne skatten.

20. Moleville-regionen | Booster Tower | Godtepose

En av de mest utfordrende og givende kistene. Når du klatrer opp på de gule plattformene, har du noen gang tenkt på at du kan klatre opp til kisten som allerede er synlig, og hoppe en gang til?

21. Moleville-regionen | Boostertårn | Sopp

Denne er enkel. I samme rom som den forrige kisten, ved siden av den første gule plattformen med bolter, i hjørnet av rommet.

22. Moleville-regionen | Marrymore | Froskemynt

Vel, det skulle ikke bare være gjenstandsbutikker. Hvis du hviler på vertshuset, kan du klatre opp på møblene etterpå og plukke opp enda en grønn mynt.

23. Star Hill-regionen | Senket skip | Blomst

Dette er en av de beste gjemte kistene i hele spillet, og er litt som den tredje på listen vår: Hvis du ikke får tak i den første gangen, må du vente til du er ferdig med området før du kan prøve igjen. Du kommer til et rom der Mario ser en klone av seg selv, som det berømte Spider-Man-memet. Det er fristende å løpe bort til A for å "snakke", eller med andre ord slåss, men hvis du beseirer ham... kan du ikke lenger bruke ham som plattform for å nå den skjulte kisten som vist på bildet. Kult!

24. Land's End-regionen | Land's End | Blomst

Dette er en av de vanskeligste, om ikke den vanskeligste skjulte kisten i hele spillet. Så snart du går inn, ser du den første kanonen og den første gule plattformen. Den ligger litt til høyre for hullet. Hvis du skyter opp til den høye steinen, kan du klatre opp til plattformen, og derfra må du hoppe. Legg merke til at du ikke bare hopper vertikalt når heisen er på toppen, men ved å trykke spaken oppover, som om du vil klatre opp på klippen derfra.

25. Land's End-regionen | Land's End | Blomst

Denne ligner på den forrige, men trikset er at plattformen er like skjult som kisten. Du må få den til å dukke opp når du klatrer opp av hullet du faller ned i, men da blir du som regel angrepet av opptil tre nibblere. Når plattformen er aktivert, kan du skyte deg opp igjen og klatre opp på fjellet for å nå skatten.

26. Land's End-regionen | Land's End | Froskemynt

Når du er ferdig med klatringen, kommer du til en blomstereng som fører til den store hengebroen til Great Cliff og ørkenen før Bean Valley, Sky Bridge. Ikke gå opp. Til høyre for trappen hopper du mellom de to syrinene for å avdekke en av kistene.

27. Land's End-regionen | Land's End | Froskemynt

Den andre kisten er veldig, veldig skjult. I stedet for å klatre opp til Himmelbroen, bør du legge merke til at det er et mørkt hulelignende hull under steinsøylen. Hvis du hopper ved siden av den, vil en retro-magi suge deg inn i hulen. Hvis du når det høyeste hjørnet, finner du kisten.

28. Land's End-regionen | Land's End (Belome-tempelet) | Froskemynt

Denne typen pyramide skjuler den første kisten på toppen av en annen veldig synlig kiste som du kan nå fra en avsats. Vent litt, ringer ringen fortsatt?

29. Land's End-regionen | Land's End (Belome-tempelet) | Froskemynt

Ja, det er det. Den andre er i samme rom, i det lille hjørnet som dannes av den gylne murveggen.

30. Land's End-regionen | Monstro Town | Blomst

En av de minst skjulte skattene i spillet. Den venter på deg i det siste rommet i byen før du forlater den, mellom busken og hjørnet.

31. Land's End-regionen | Bean Valley | Rock Candy

Dette høstlige stedet som godt kunne ha inspirert Mario Kart's Maple Path eller Forza Motorsport's Maple Valley, skjuler en enkelt kiste utendørs, hvis du tar det første røret til høyre og deretter nærmer deg buskene på venstre side.

32. Land's End-regionen | Bean Valley | Kerokero Cola

Når du er inne i et av rørene med vannholdige pirayaplanter, finner du skatten i den andre enden av rommet.

33. Land's End-regionen | Bønnedalen | Rød essens

I et annet underjordisk rom, mellom trampolinen og den gule trappen. Vær forsiktig, det er en uovervinnelighetsdrikk, ta godt vare på den.

34. Nimbus Land Region | Nimbus Land | Froskemynt

Hva sa vi om gjenstandsbutikkene? Vel, du vet. Klatre opp kassene i butikken, så får du en ny grønn mynt på toppen.

35. Nimbusland-regionen | Nimbusland (slottet) | Froskemynt

Når du kommer til de tre dørene på samme vegg, ved siden av fugleburet til venstre.

36. Nimbus Land Region | Nimbus Land (slottet) | Froskemynt

Nå har du skjønt det når du så kisten nedenfra. Når du har tatt deg av den amorøse Birdo, hopper du fra det øvre nivået til skatten du så fra det nedre.

37. Nimbus Land Region | Nimbus Land (slott) | Froskemynt

Når du går ned trappen fra den venstre av de tre dørene vi snakket om tidligere. Den er på den nest siste flisen.

38. Nimbus Land Region | Nimbus Land (slott) | Froskemynt

Den mest retro-gjemte kisten i hele spillet er litt enklere i nyinnspillingen fordi du kan se et hull for å komme deg ut av scenen. Det er morsomt, men det er ikke det samme. Dykk ned i intet og hopp for å få tak i enda en grønn mynt.

39. Bowsers Keep-region | Våpenverden (port) | Sopp

Du kan føle det, du kan fornemme det, Smithy er i luften. Når du kommer til dette lagringspunktet, finner du lett den siste skjulte kisten i spillet, med én eneste sopp - du har fått alle! Og nei, du får ikke noe spesielt :(