Super Mario RPG-remaken vil se og høres bedre ut i november

Vi har hørt rykter om mange Nintendo-spill de siste årene, men de fleste har handlet om remastere og remaker av gamle klassikere. Ett av dem blir til virkelighet i november.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars får en remake på Nintendo Switch, og den lanseres 17. november. Navnet har til og med blitt endret til det bedre, da det bare kommer til å hete Super Mario RPG. Men det er åpenbart ikke alt, for traileren viser hvor forbløffende mye bedre det ser ut og til og med høres ut takket være at Yoko Shimomura er tilbake for å lage nye versjoner av musikken sin fra 1996.