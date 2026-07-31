Super Mario Sunshine kommer til Nintendo Switch Online sammen med nye Virtual Boy-titler neste måned

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Nintendo Switch Online får en omfattende oppdatering neste måned, da tjenesten tar inn « Super Mario Sunshine i sin Classics-serie, sammen med to tidligere uutgitte spill for Virtual Boy. « Super Mario Sunshine kommer den 13. august, mens Virtual Boy-spillene kommer tidligere, den 4.

Super Mario Sunshine vil være tilgjengelig via Nintendo Classics-delen av Nintendo Switch Online Expansion Pack, som kommer til Nintendo Switch 2. Tidligere kunne det klassiske plattformspillet bare spilles via originalversjonen, eller på den nå utgåtte 3D All-Stars Collection. De to spillene som kommer til Virtual Boy ble aldri utgitt i det hele tatt, og er D-Hooper og Zero Racers.

Zero Racers var faktisk et spin-off av F-Zero som ble fullført, men som aldri kom ut. Når disse spillene kommer til den gjenopplivede Virtual Boy-plattformen, vil de fleste spillene som ble utgitt på plattformen ha blitt gjort tilgjengelige for oss igjen. Det er usannsynlig at noen av de siste spillene, som Waterworld, vil komme på NSO, siden de er basert på lisensierte IP-er. Og er det egentlig noen som virkelig håper på et Waterworld-spill?