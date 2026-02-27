Super Meat Boy 3D kommer til Nintendo Switch 2

HQ

Team Meat har nettopp kunngjort at det etterlengtede neste kapittelet i Super Meat Boy-serien ikke bare vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S-konsoller, spillet vil også komme til Nintendo Switch 2-systemene.

Vi har ikke en bekreftet lanseringsdato for prosjektet, da alt vi vet er at spillet vil komme en gang i år, men når det debuterer, er den gode nyheten at du vil kunne ta eventyret på farten via Nintendos nåværende maskinvare.

For å markere denne kunngjøringen har en ny trailer for spillet blitt delt, som viser mer av den slitsomme, krevende, blodige og knusende harde plattformingen, som du kan se nedenfor. Det er også bekreftet at deathcore-bandet Despised Icon lager lydsporet til spillet, og medlemmet Steve Marcois snakker om dette partnerskapet med følgende uttalelse :

"Som en livslang gamer var det en stor ære å være involvert i lydsporet til Super Meat Boy 3D, om enn en sann test av utholdenhet. Vi begynte å jobbe med denne sangen for to år siden, og jeg må si at jeg er mer enn glad for at vi klarte å fange følelsene i historien. Jeg håper innsatsen vår merkes gjennom sangen, og at dere vil like spillet like mye som jeg gjør."

Gleder du deg til Super Meat Boy 3D?