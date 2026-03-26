Super Meat Boy 3D lanseres så snart som neste uke

Det er bare fem hele dager igjen før mars går mot slutten og før vi når april, men det er tilsynelatende all den tiden vi trenger for å glede oss til ankomsten av Super Meat Boy 3D.

Vi sier dette fordi det under Xbox Partner Preview-showet ble bekreftet at det etterlengtede og hensynsløst utfordrende plattformspillet kommer før måneden er omme, med en planlagt debutdato 31. mars.

Spillet lanseres på alle nåværende generasjonsplattformer, det være seg PC, Xbox Series X/S, PS5 og Nintendo Switch 2, og du vil kunne hoppe inn i spillet i løpet av de kommende dagene, og for mer om Super Meat Boy 3D, følg med, da vi vil gå live med et intervju med utvikleren Sluggerfly senere i dag!