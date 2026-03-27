Super Meat Boy 3D vil ikke inneholde krysslagring eller kryssprogresjon

Med Super Meat Boy 3D nå i horisonten og satt til å lanseres så snart som 31. mars, søker du kanskje etter noen viktige svar i forhold til spillet. Det har vi også vært, og siden plattformspillet vil debutere på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, har vi vært spesielt interessert i å vite om det vil være noen form for kryssprogresjon eller krysslagring mellom de forskjellige versjonene.

Dette var et spørsmål vi stilte til utvikleren Sluggerflys administrerende direktør og medgrunnlegger, Dominik Plaßmann, og han ga oss et klart svar: "Dette er ikke planlagt for øyeblikket."

For å legge til dette og med den evige samtalen om kunstig intelligens i tankene, spurte vi også Plaßmann om hva utviklerens holdning til AI er, og han fortalte oss at det ikke vil være noen AI-genererte eiendeler i prosjektene deres.

"Vi ser på AI som et verktøy som kan være nyttig på visse områder, men ikke noe som bør brukes over hele linjen. Vi vil for eksempel ikke inkludere AI-genererte ressurser i spillene våre."

Med Super Meat Boy 3D i horisonten kan du forvente mer dekning i løpet av de kommende dagene, og gå heller ikke glipp av vårt nylige komplette intervju med Sluggerfly, der vi diskuterer vanskelighetsgrad, antall tilgjengelige verdener, speed-running og mer.