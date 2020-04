Super Mega Baseball 3 kommer neste måned

Super Mega Baseball 3 er det tredje spillet i baseball-simulator-serien. Treeren kommer med en helt ny Franchise-modus, store grafiske forbedringer og med.

Via den offisielle Twitter-kontoen har utvikleren Metalhead Software Inc. annonsert at Super Mega Baseball 3 kommer til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One den 13. mai.

Spillet skulle egentlig komme i april, men på grunn av coronaviruset ble det utsatt en smule. Fansen kan forvente mer nyheter før lanseringen om en ny online-modus som vil komme etter lansering en gang.

Hvis du vil vite mer Super Mega Baseball 3 kan du surfe over til denne lenken.