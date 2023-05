Super Mega Baseball 4 gjør alt større i juni

Vi nærmer oss seks uker siden MLB The Show 23 ble lansert, så det er på tide å få litt mer arkadeaktig og fjollete baseball.

Det er i det minste hva utviklerne i Metalhead tenker, ettersom de har kunngjort at Super Mega Baseball 4 kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch 2. juni. Jepp, vi er bare en måned unna neste spill i den populære serien, og det er grunnen til at denne kunngjøringen kommer sammen med en spilltrailer som viser den oppgraderte grafikken, en håndfull av de "200 større enn livet"-eksproffene som vil være tilgjengelige ved lansering og noen av de nye stadionene. Pressemeldingen avslører også at spillet vil støtte matchmaking på tvers av generasjoner i Pennant Race og Online Leagues, så det virker som EA vil la utviklerne fortsette å gjøre sin greie etter å ha kjøpt dem for to år siden.