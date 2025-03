Super Mega Team studio kunngjør nedleggelse etter å ha mistet sin investor i spillet til kontrakt, men det vil ikke være slutten

HQ

2024 var det verste året i videospillindustriens historie når det gjelder nedleggelser av studioer og permitteringer. Ifølge data fra nettstedet Obsidian, som har talt nedleggelser og permitteringer av studioer siden 2022, gikk 14 600 jobber tapt i bransjen i 2024. Og i 2025 er vi allerede på 1200, så problemet vedvarer. Men til fjorårets tall må vi nå dessverre legge til hele Super Mega Team-teamet, som tilsynelatende stengte i det stille på slutten av fjoråret. Det er først nå nyheten har kommet frem, rapportert av utviklerne på deres sosiale mediekonto.

"I desember i fjor sluttet investoren som finansierte work for hire-prosjektet vi jobbet med i 18 måneder å finansiere det, og det betydde at vi måtte stenge selskapet."

Det er imidlertid ikke bare negativt, ettersom teamet vil fortsette å komme sammen for å prøve å rekomponere seg selv under en ny identitet og fortsette å skape spill sammen.

"(...) vi følte oss triste og beseiret en stund, det har vært 15 flotte år og alt, men vi er også ganske sta og planlegger å trykke på Replay-knappen igjen for å fortsette å lage spill sammen.

Følg med! ♥️"

Super Mega Team har de siste årene vært ansvarlig for utgivelser som The Knight Witch, Rise & Shine eller Supermagical, og vi håper å se mer av talentet deres, om enn under et annet navn, i fremtiden.