Super Metroid-musikken lander endelig på Nintendos musikkapp

Nintendo fortsetter å legge til retroklassikere i sin lille (men voksende) musikkapp, og i dag har et av de mest ettertraktede og ikoniske lydsporene i selskapets historie endelig kommet på tjenesten.

Super Metroids komposisjoner - over en time med musikk totalt - kan nå strømmes direkte i appen. Som forventet høres det like bra ut som alltid, fra de uhyggelige omgivelsestonene fra landingen på Crateria til de dundrende trommene i Norfair.

Nintendo ser også ut til å fortsette med sin nå velkjente tilnærming, der visse temaer samles i spillelister. Denne gangen inkluderer det Battle-spor og musikk fra Zebes, sammen med funksjoner som loopede versjoner for de som virkelig vil fordype seg i atmosfæren og ikke kan få nok.

Hvilket Metroid-soundtrack ligger ditt hjerte nærmest?