Super Monkey Ball Banana Rumble får besøk av Among Us

Super Monkey Ball Banana Rumble ble utgitt sommeren 2024 og bød på et litt mer klassisk, men fullpakket Monkey Ball -spill, som fra starten av hadde flere gjestefigurer fra Segas egne franchiser, og senere også figurer som Godzilla og Hatsune Miku.

Nå er det på tide med et nytt samarbeid, og via Instagram kunngjør Sega at de har slått seg sammen med InnerSloth for en Among Us gjesteopptreden. Du spiller som en Crewmate, bananer er byttet ut med pizzaslices, og i en kort video i innlegget under kan du sjekke ut hvordan dette ser ut.

Samarbeidet Among Us er ute nå, så husk å laste det ned og krydre Super Monkey Ball Banana Rumble.