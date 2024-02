Super Monkey Ball Banana Rumble kommer eksklusivt til Switch i juni

Under Nintendo Direct: Partner Showcase ble det nettopp avslørt av Sega at en splitter ny Super Monkey Ball -tittel er på vei og skal lanseres allerede i sommer.

Spillet, som går under navnet Super Monkey Ball Banana Rumble, vil inneholde seriens hittil største flerspillertilbud, med et bredt utvalg av spillmoduser der man kan utfordre og konkurrere med opptil 16 spillere.

Vi har fått vite at spillet kommer til å inneholde over 200 baner, støtte lokal action for fire spillere, ha 300 karakterelementer som kan tilpasses, introdusere en ny Spin Dash-teknikk og vil kunne spilles helt alene hvis du ønsker det.

Super Monkey Ball Banana Rumble kommer eksklusivt til Nintendo Switch den 25. juni, så merk deg denne datoen hvis du har vært fan av serien lenge.