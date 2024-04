Super Monkey Ball Banana Rumble vist i ny flerspiller-trailer

HQ

Det har vært overraskende lite snakk om at det er et nytt Monkey Ball-spill på vei, med premiere om nøyaktig to måneder. Det var under februars Nintendo Partner Direct at Sega annonserte Super Monkey Ball Banana Rumble for Switch, som blant annet gir muligheten for 16 aper i baller til å konkurrere samtidig i det balansekrevende spillet.

Nå har vi fått en ny trailer som viser hvordan dette ser ut og fungerer i de fem inkluderte partyspillene (hvorav ett er høydepunktet Monkey Race), og det ser ut til å være et absolutt herlig rot. Ta en titt selv nedenfor.

Super Monkey Ball Banana Rumble Monkey Race har premiere eksklusivt for Switch 25. juni (selv om vi mistenker at det vil dukke opp på flere formater senere).