Super Nintendo World i Spania? Mye tyder på at det blir Port Aventura

Allerede da vi for et drøyt år siden snakket om at berg- og dalbanen Uncharted skulle bygges i Port Aventura, gikk det rykter om at temaparken i Tarragona var i forhandlinger om å bli kjøpt opp av Universal (som den tidligere har vært en del av). Og selv på den tiden drømte vi i våre villeste drømmer om en Super Nintendo World-park som den de allerede har i Los Angeles og Osaka (og snart i Singapore).

Selv om verken Inverindustrial, de nåværende eierne av Port Aventura, eller Universal så langt har kommet med noen offisiell kunngjøring, ser det ut til å være et faktum at nøkkeloverdragelsen vil finne sted i nær fremtid. Det spanske mediet Nintendúo melder at presidenten for Universal Destinations & Experiences sist mandag besøkte anlegget, og at selskapet har registrert patenter på sine egne systemer for sine mest kjente og eksklusive attraksjoner, for eksempel de digitale køene i Gringotts-attraksjonen i Harry Potter, belysningen i Velocicoaster-attraksjonen i Jurassic World eller systemene for utvidet virkelighet i Mario Kart-attraksjonen.

Ettersom det fortsatt ikke foreligger noen offisiell kunngjøring, må vi ta alt med en klype salt. Men rekken av "tilfeldigheter" tyder på at Spania snart kan bli hjemsted for det første Super Nintendo World i Europa.

Og fremtiden er ikke bare Marios, for neste år utvides Super Nintendo World med et nytt område dedikert til Donkey Kong.