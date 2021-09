Super Nintendo World utvides med Donkey Kong-område

HQ

I mars ble endelig Super Nintendo World-fornøyelsesparken i Japan åpnet, noe som betyr at det er mulig å få gå rundt i Mushroom Kingdom og virkelig oppleve Super Mario-universet på nært hold. Det som derimot ikke er særlig representert foreløpig er hvordan det hele faktisk startet, men det skal altså gjøres noe med etter hvert.

Nintendo avslører at Super Nintendo World i Osaka vil utvides med et Donkey Kong-område en gang i 2024. Her venter det blant annet en berg-og-dal-bane i tillegg til interaktive opplevelser, restauranter og butikker basert på den nå førti år gamle apen sitt univers. Dette vil gjøre parken rundt 70 prosent større, så den allerede imponerende plassen blir altså betraktelig større om tre år.