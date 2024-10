Super Nintendos fem beste spill

HQ

5. Super Probotector

Det fantes utrolig mange gode sidescrollende actionspill i denne epoken, men det beste av dem alle var Contra III, som i Europa het Super Probotector. De to robotene som erstattet machoheltene passet faktisk enda bedre inn og bidro til en bunnsolid futuristisk setting med fenomenal spillkontroll, bunnsolid action, et utrolig bra soundtrack, variert gameplay, bosskamper i verdensklasse og en spillsløyfe så god at jeg ofte spiller dette den dag i dag.

4. Secret of Mana

Jeg diskuterte lenge om jeg skulle ta med Final Fantasy VI eller Secret of Mana på denne listen, men til slutt falt valget, som dere ser, på Mana. For det første ble Final Fantasy VI aldri utgitt i Europa, og for det andre hadde jeg nok faktisk mer moro med dette, ikke minst fordi man kunne spille lokalt co-op. Secret of Mana ble for meg - og mange andre spillere - inngangsporten til japanske rollespill, og er fortsatt et av de beste spillene Square Enix (som de nå heter) noensinne har gitt ut.

3. The Legend of Zelda: A Link to the Past

Etter to flotte Zelda-spill til NES, som begge skilte seg veldig fra hverandre, slo Nintendo (som vanlig) til med et nytt eventyr som igjen hadde et nytt konsept. Introen der Link går ut i stormen er utmerket, og det som følger er rundt 15 timer med eventyrmagi der Nintendo gang på gang beviser hvorfor de sannsynligvis er den beste utvikleren i spillverdenen.

2. Super Mario World

Plass to og tre for Super Nintendo er så vanskelig å rangere at det nesten er kriminelt. Jeg kunne ærlig talt ha byttet plass basert på dagsformen, men akkurat her og nå lander jeg på Marios fjerde ordentlige plattformeventyr som kanskje er hans beste noensinne. Hvert eneste nivå er et slags unikt mikrokosmos med særegent gameplay, alternative veier og tonnevis av hemmeligheter. Er det det beste todimensjonale plattformspillet gjennom tidene? Jeg tror faktisk det.

1. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Jeg antar at mange av dere rister nevene i været og roper ting dere ikke burde si foran moren deres, men førsteplassen var faktisk den enkleste plassen for meg å velge. Street Fighter II definerte ikke bare Super Nintendo -æraen for meg, men hele 90-tallet og en ikke ubetydelig del av 00-tallet. Det gjorde på egen hånd fighting-sjangeren til den giganten den er i dag, og skapte reglene for hvordan alt skulle gjøres, supplert med det beste persongalleriet noe fighting-spill noensinne har hatt. Toppet med et tidløst lydspor og et gameplay som er immunt mot tidens tann, er dette noe jeg fortsatt liker å spille i dag, og et av de fem beste spillene jeg noensinne har spilt.