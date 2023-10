Super Smash Bros.-regissøren vet ikke hvordan serien kan toppe Ultimate

HQ

Super Smash Bros.-seriens regissør, Masahiro Sakurai, er en spillelegende, men det betyr ikke at han ikke kan lide av suksess. Nylig snakket Sakurai om hva som er neste steg for Super Smash Bros. nå som det har gått fem år siden Super Smash Bros. Ultimate.

"Når det gjelder hva som kommer videre for Smash Bros.-serien, er ikke engang jeg sikker," sa Sakurai i den nye videoen sin på Youtube. "Jeg føler at vi virkelig lyktes med å gjøre folk fornøyde med [Super Smash Bros. Ultimate], men nå som Smash Bros. har vokst til en monstrøs størrelse, vil jeg si at det er vanskelig å se for seg at en økning av denne størrelsen vil skje igjen. Hver gang har vi klart å lage et spill som jeg tidligere trodde var umulig, så jeg kan ikke si med sikkerhet at det ikke kommer et nytt, men jeg tror det vil være vanskelig å presse det lenger enn vi har gjort."

Med over 70 fightere i spillets grunnstamme og enda flere i DLC, levde Super Smash Bros. Ultimate virkelig opp til navnet sitt. Selv nå er det mange spillere som liker spillet, men det er også mange som venter spent på hva som kommer.