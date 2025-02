Super Soccer er i ferd med å bli fjernet fra Switch Online i Japan

HQ

Spill som kommer og går til PlayStation Plus og Game Pass er noe vi alle er vant til, akkurat som det for eksempel fungerer på Netflix. Med Switch Online har det imidlertid vært annerledes, hovedsakelig fordi det nesten utelukkende handler om veldig gamle spill - som vanligvis kommer fra Nintendo selv.

Men nå ser det ut til at dette kan endre seg. Nintendo Life rapporterer at japanske spillere har fått beskjed om at Super Soccer (Super Formation Soccer i Japan) vil bli fjernet fra abonnementstjenesten.

Vi vet ikke hvorfor de gjør dette, men det er mulig at det har vært en slags lisenskonflikt med Spike Chunsoft. Vi vet heller ikke om spillet vil forsvinne fra Europa, så vi får krysse fingrene inntil videre. Nintendo skriver (oversatt med Bing) :

"Distribusjonen av Super Formation Soccer (Spike Chunsoft), en tittel som er inkludert i Super NES Nintendo Switch Online, avsluttes kl. 10:00 fredag 28. mars 2025.

Etter at distribusjonen avsluttes, vil spillet ikke lenger være tilgjengelig for de som allerede har lastet ned Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online."

Med andre ord kan det være en god idé å spille Super Soccer fra 1991 hvis du har hatt lyst til å prøve det. Det ble ansett som et flott spill i sin tid, men kan føles litt klønete i dag. De fenomenale straffesparkkonkurransene er imidlertid fortsatt en fryd for øyet, og helt nervepirrende.