Det er ikke så ofte jeg spiller rene arkadespill lenger. Vi som spillere har en tendens til å foretrekke opplevelser med fortellinger, brede progresjonsrekker, slående grafikk og en rekke andre elementer som moderne teknologi gjør det mulig for utviklere å bake inn i spillene sine. Men bare fordi spill kan være mer komplekse, trenger de ikke å være det, og GrahamOfLegends Super Space Club beviser nettopp det.

Dette spillet er egentlig en moderne variant av Asteroids. Du styrer et skip i et ekte ovenfra-og-ned-perspektiv og må suse rundt på en slagmark befolket av asteroider og andre farer for å bekjempe bølger av fiendtlige skip. Det er stort sett alt. Du kan riktignok møte en rekke ulike fiendtlige typer, låse opp forskjellige figurer, skipstyper og blastertyper, og det er også korte utfordringer å fullføre. Men spillets kjerne er veldig rudimentær, og det er det som gjør Super Space Club så morsomt.

Når det gjelder gameplayet, er det eneste som virkelig er verdt å snakke om, energi-/livssystemet, som er sammenvevd. I Asteroids dør du når du treffer en asteroide, men i Super Space Club har du en regenererende helsestang som tømmes når du tar skade og krasjer i asteroider, men også når du avfyrer blasterne dine, noe som betyr at du må balansere angrep og forsvar. Det er først når helsen din blir kritisk at du må være veldig forsiktig, da et siste skudd eller en kollisjon med en asteroide vil avslutte løpeturen din, ettersom det ikke finnes flere liv i Super Space Club.

Det er heller ingen historie å følge, og progresjonen er utelukkende knyttet til å plukke opp en valuta som du finner på beseirede skip, og som du kan bruke i hovedmenyen til å låse opp totalt fem figurer, fem skip og fem blaster trails, og hver av disse endrer gameplayet en smule. Blaster trails definerer hvordan skuddene skipet ditt avfyrer, for eksempel enten som en enkelt linje med skudd eller som søkeskudd som jakter på fiender. Skipstyper definerer hvordan skipet beveger seg, der noen er tregere, men mer holdbare, mens andre er skjørere, men smidigere. Til slutt skiller figurene seg fra hverandre ved hjelp av en veldig, veldig liten del av historien og en spesiell evne som enten åpner døren til et skjold, en Overwatch Tracer -lignende blinkehandling eller til og med ved å kunne bremse tiden. Til sammen kan du bruke over 100 ulike kombinasjoner for å finne ut hva som passer best til din spillestil. Det er imponerende, men det er heller ikke på grunn av progresjonen at du spiller Super Space Club.

Dette spillet er rett og slett bare morsomt og underholdende. Det er enkelt, og krever ikke annet av spilleren enn at han eller hun skal prøve å holde ut så lenge som mulig mot horder av fiender og oppnå så høy poengsum som mulig i løpet av ett liv. Det fanger virkelig den rene essensen av arkadesjangeren, og løfter den opp med en flott kombinasjon av et lo-fi og avslappende lydspor og en lys og levende tegnestil som skifter fargepalett for hver runde. Du kan spille mot et dypblått bakteppe med limegrønne aksenter som fremhever HUD i én runde, og deretter i solnedgangsoransje blandet med kirsebærrødt i neste runde. Det er veldig iøynefallende.

Super Space Club er det perfekte spillet for alle som ønsker å fylle 30 minutter her og der. Det er veldig lett å sette seg inn i, det er underholdende og morsomt, og det har nok variasjon til at det ikke føles repetitivt. Det er ingen banebrytende tittel, og det vil heller ikke ta deg med storm, men hvis du er en arkadefan, vil du føle deg hjemme med dette spillet.

