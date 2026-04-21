Super Troopers er tilbake i august med et nytt latterlig og rått eventyr

I sommer kommer det minst én komediefilm du ikke vil gå glipp av på kino, for snart er Super Troopers tilbake. Det tredje kapittelet i filmserien kommer i august og byr på rå og tåpelig humor for alle som tar turen til kinoen for å se den.

Filmen er kjent som Super Troopers 3, og handlingen er ganske enkel: Thorny forsøker å bryte forholdet og forlovelsen mellom søsteren sin og Farva, noe som er mildt sagt tvilsomt. Alt dette skjer samtidig som han gjør den daglige jobben som lovens håndhever og håndterer både dagens utfordringer og fremveksten av en ny narkotikaring i gruppens jurisdiksjon.

Det fullstendige handlingsreferatet legger til: "Alles favorittpoliti er tilbake med den tredje delen av kultkomedieklassikeren fra Broken Lizard-mannskapet: Super Troopers 3. Når Farvas vilt overdrevne indiske forlovelse med Thornys søster utvikler seg til kaos, må Super Troopers navigere i Thornys planer om å bryte opp forholdet, samtidig som de prøver å knekke en ny skadelig narkotikaring - alt for å redde dagen og kanskje selve bryllupet."

Filmen er regissert av Jay Chandrasekhar (som også spiller Thorny), og du kan se hele traileren i forkant av premieren 7. august. Det skal også sies at siden Super Troopers 3 er en Searchlight Pictures-produksjon, vil det sannsynligvis ikke gå altfor lang tid etter kinopremieren før filmen lander på Disney+, ettersom vinduet frem til streamingdebuten ofte er kort for produksjonsselskapet.