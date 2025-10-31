Superbike-topp Nicolò Bulega debuterer i MotoGP for Ducati i stedet for Márquez

HQ

Nicolò Bulega, 26 år gammel fører fra Ducati-teamet i Superbike, nummer to i 2024- og 2025-utgavene (tidligere mester i Supersport 2023) vil gjøre en kort og uventet MotoGP-debut, og erstatter Marc Márquez i årets to gjenværende løp i Portugal (9. november) og Valencia (16. november).

Márquez krasjet helgen etter at han ble mester, og kommer ikke tilbake før i 2026. Ducati valgte Bulega, med stor erfaring fra Moto3 (50 løp) og Moto3 (49 løp). Dermed blir Portugals Grand Prix hans 100. løp i alle klasser i verdensmesterskapet. Han kommer til å kjøre med nummer 11.

"Jeg er veldig glad for å kunne avslutte en sesong som denne med en overraskelse i siste øyeblikk. Å få debutere i MotoGP er drømmen til alle barn som ønsker å bli førere. I tillegg gjør det å få kjøre verdensmesterens sykkel i de to siste løpene i 2025 alt enda mer spennende, sier Bulega.

Italieneren sa at det blir "en stor sjanse" og har ingen forventninger, og tar opplevelsen med ro ettersom han bare har fått testet sykkelen én gang sist torsdag på Jerez Circuit. Bulega vil fortsette å konkurrere i Superbike, en konkurranse med sterkt modifiserte sportsmotorsykler.