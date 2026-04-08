Supercell Sjefen hedres med Fellowship-utmerkelse under BAFTA Games Awards

Neste uke arrangeres den årlige BAFTA Games Awards, og mange av bransjens beste og smarteste aktører har tatt turen til Queen Elizabeth Hall i Southbank Centre i London for å delta på et førsteklasses show der en rekke lovende priser og trofeer skal deles ut.

Mens mange av disse vinnerne vil bli bestemt på selve dagen, har BAFTA avslørt hvem som vil bli tildelt den høyest mulige utmerkelsen på årets show. Det prestisjetunge Fellowship vil bli delt ut til Supercells (Clash of Clans, blant andre mobilhits) administrerende direktør og medstifter, Ilkka Paananen, for hans innsats med å bygge opp studioet til å bli en av de mest suksessrike spillutviklerne i hele verden.

BAFTAs administrerende direktør Jane Millichip uttalte seg om denne avgjørelsen og la til "Han er en visjonær leder innen spill, og han har bygget et globalt innflytelsesrikt selskap samtidig som han har vært en forkjemper for kreativt samarbeid og tillit på alle nivåer. Hans dype respekt og engasjement for å fremme nye talenter og hans kontinuerlige støtte til unge mennesker gjenspeiler det aller beste av BAFTAs verdier."

Paananen har også kommet med en uttalelse om utmerkelsen, der han bemerker "Når jeg ser på navnene til tidligere Fellows, ser jeg så mange av mine personlige helter - mennesker hvis arbeid har inspirert meg, og som jeg fortsetter å se opp til. Å bli inkludert i deres selskap er noe jeg aldri kunne ha forestilt meg. Gjennom hele karrieren har jeg vært ekstremt heldig. Men det aller største lykketræffet har vært privilegiet å få jobbe med utrolig talentfulle og lidenskapelige spillutviklere gjennom de siste 25 årene. Det er de som skaper magien. Denne prisen tilhører virkelig hver og en av dem."

Tidligere har BAFTA Fellowship-prisen blitt delt ut til en rekke andre videospilltitaner, deriblant Yoko Shimomura, Shuhei Yoshida, Siobhan Reddy, Hideo Kojima, Tim Schafer og John Carmack.

Når det gjelder når BAFTA Games Awards vil bli avholdt, er showet planlagt å finne sted fredag 17. april. Du kan se alle kategoriene og de nominerte her.