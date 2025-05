Supergirl dukker opp i Superman

HQ

DC-filmsjef James Gunn har ofte snakket om hvordan han ble så imponert over manuset til Supergirl at han bestemte seg for å fremskynde prosjektet. Filmen skulle egentlig lanseres senere, men blir nå den andre filmen i det nye DC-universet og får premiere i juni neste år.

Likevel har det gått rykter om at vi får se Supergirl, spilt av Milly Alcock (best kjent som Rhaenyra Targaryen i HBO-serien House of the Dragon), tidligere enn det, ettersom det ryktes at hun skal dukke opp i filmen Superman allerede i juli. Så langt har det ikke blitt bekreftet av Warner selv, men nå ser det ut til at vi har det svart på hvitt at dette faktisk er tilfelle.

Instagram-kontoen DC Film News påpeker at HBO Max lister Alcock som skuespiller i Superman, og det virker ekstremt usannsynlig at det skulle være noen annen rolle enn Kara Zor-El, bedre kjent som Supergirl.

Superman har premiere 11. juli, og denne uken fikk vi den første virkelige traileren fra filmen. Du kan sjekke den ut under Instagram-innlegget.

