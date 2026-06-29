Supergirl hadde en dårligere åpningshelg enn The Marvels og Morbius i USA

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"Look out" er Supergirls offisielle slagord, og kanskje var det mindre ment for publikum og mer for de som står i fare for å tape millioner av dollar på grunn av filmen. Etter dårlige til middels anmeldelser og allerede moderate prognoser for åpningshelgen har Supergirl ikke klart å skape særlig suksess ved kinopremieren.

Totalt tjente den inn 68 millioner dollar på verdensbasis, hvorav 38 millioner dollar kom fra USA. Det høres kanskje ikke så ille ut for en storfilm, men Supergirl forventet ikke bare rundt 50 millioner dollar fra USA, men den kostet også 170 millioner dollar å produsere, noe som betyr at DC og Warner Bros. trenger mye mer for å få filmen i pluss.

I et intervju med New York Post ser det ut til at DCU-medsjef Peter Safran allerede har akseptert premieren som et tap for Supergirl. "Selv om Supergirl ikke innfridde våre forventninger til kasseinntektene, er det bare én del av en bredere, langsiktig strategi hos DC Studios som vi fortsatt har tillit til," sa han.

Safrans kommentarer tyder på at dette absolutt ikke er slutten for DCU, men det er den første hindringen det nye superheltuniverset har møtt på veien, og Supergirl er den andre store filmen som lanseres i det nye DCU. Hvis du vil se om den fortjener den kinopremieren den fikk, kan du sjekke ut vår anmeldelse her.