Supergirl har et rapportert budsjett på 200 millioner dollar

På grunn av den nylige forsinkelsen av Lanterns vil det neste DC Universe -prosjektet faktisk ikke komme før i juni når Supergirl lander på kinoer over hele verden. Med Milly Alcock i hovedrollen som hun introduserte for verden på slutten av Superman tidligere i sommer, er filmen allerede svært etterlengtet, ettersom den vil fortsette å bygge videre på de narrative trådene som den siste storfilmen, den andre sesongen av Peacemaker, og Creature Commandos begynte å legge ut.

Nå som denne filmen er på vei, har det blitt publisert en rapport fra Forbes som avslører det ryktede budsjettet for filmen. Det sies å være 200 millioner dollar, noe som til referanse forventes å være rundt 25 millioner dollar mindre enn Superman kostet å lage.

Den eksakte premieredatoen for Supergirl, som opprinnelig gikk under det fulle navnet Supergirl: Woman of Tomorrow, er planlagt til 26. juni 2026, og i Forbes-artikkelen snakket Alcock kort om å lande denne rollen og hvordan "jo eldre jeg blir, jo mer innser jeg at dette ikke er en flaks. Det er ikke flaks. Det er arbeid."

